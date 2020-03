Le brevet de l’iPhone révèle le «cryptage de l’affichage dépendant du regard»

Un brevet publié aujourd’hui par Apple révèle une technologie appelée «cryptage de l’affichage dépendant du regard», selon laquelle l’écran afficherait des données réelles à son propriétaire et de fausses données à quiconque regarde l’écran.

Cryptage de l’affichage dépendant du regard

À l’aide de la caméra frontale de l’appareil, il pourrait suivre les yeux de son propriétaire pour déterminer où il / elle peut regarder à l’écran. Dans cette zone, l’appareil y afficherait le contenu réel. Mais d’autres en regardant l’écran montreraient de fausses informations comme mesure de confidentialité.

Chaque cadre d’affichage qui est affiché sur l’écran du dispositif électronique peut comprendre une région d’affichage clair autour de l’emplacement du regard de l’utilisateur et une région obscurcie à l’extérieur de la région d’affichage clair. De cette façon, seul le contenu d’affichage que l’utilisateur consulte activement est reconnaissable et compréhensible et un spectateur tel qu’un observateur indésirable regardant par-dessus l’épaule de l’utilisateur est incapable de comprendre ce qui est affiché.

Le faux contenu pourrait même ressembler au vrai contenu, mais être illisible. La caméra TrueDepth sur l’iPhone X et les versions ultérieures ont déjà un suivi oculaire pour sa fonction de détection d’attention Face ID.

