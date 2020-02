Le brevet du téléphone pliable d’Apple est un problème que Samsung aurait dû résoudre il y a des années

Apple ne fera probablement jamais un iPhone pliable qui se transforme par magie en iPad Mini lorsque vous l’ouvrirez. Il n’en a pas besoin, car il comprend la valeur des applications de tablette appropriées et peut en fait vendre quelques tablettes chaque année à cause de cela.

Samsung, en revanche, était parfaitement placé pour fabriquer un téléphone pliable. Il fait ce qui est sans doute les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter, avec les meilleurs écrans, et fait également la meilleure tablette Android que vous pouvez acheter. Mais comme personne n’achète de tablettes Android et que Google a cessé de s’en soucier, Samsung a fait la meilleure chose suivante: construire un téléphone qui se déplie en une tablette pour les moments où vous en avez besoin.

Voici les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter

Un affichage froissé peut ruiner n’importe quel appareil.

Nous savons que Samsung prévoit d’en créer davantage. Et cela devrait l’être, car travailler sur une idée jusqu’à ce qu’elle soit parfaite est une autre chose que Samsung fait très bien. Mais finalement, il y a une idée qu’il faut voler à Apple – comment construire un appareil avec un seul écran pliant qui n’a pas de pli laid et méchant au centre.

UFC 247: Stream Jones vs Reyes en direct sur ESPN + ce soir

Pourquoi cela n’était pas déjà compris déroute mon esprit. C’est quelque chose qu’un ingénieur mécanicien junior devrait être capable de comprendre et il semble avoir été ignoré. Permettez-moi de vous citer un instant:

J’ai touché beaucoup de feuilles de plastique minces, flexibles et rigides. Oui, flexible et rigide à la fois. Les matériaux utilisés doivent être suffisamment flexibles pour se plier mais suffisamment rigides pour supporter la feuille OLED et le numériseur des deux côtés et sur les bords. Cela signifie qu’il doit avoir un rayon de courbure minimum qui, s’il est passé, formera un pli. Vous pouvez également réduire ce rayon si vous “pliez” lors du pliage à plat et que vous pliez le pli, mais le téléphone n’est pas conçu pour cela.

L’important, c’est “le rayon de courbure minimum, qui s’il est passé formera un pli” car c’est ainsi que tout ce que vous pouvez courber fonctionne. Samsung le sait. Je sais que Samsung le sait parce que même je le sais et je suis très mauvais en génie mécanique sur la base des quelques fois où j’ai dû me familiariser avec lui sur le terrain.

Et nous savons maintenant qu’Apple connaît également un rayon de courbure minimum, car elle a déposé un brevet qui empêcherait la formation d’un pli dans un écran pliable.

Un appareil électronique peut avoir un affichage flexible qui chevauche un axe. L’écran peut être supporté par un boîtier. Le boîtier peut avoir des première et seconde parties qui tournent l’une par rapport à l’autre autour de l’axe. Le boîtier peut être placé dans une configuration dépliée pour supporter l’affichage dans un état plan. Le boîtier peut également être placé dans une configuration pliée en faisant tourner les première et seconde parties l’une par rapport à l’autre. Un mécanisme d’articulation peut être utilisé pour assurer une séparation adéquate entre les première et seconde parties lorsque le boîtier est plié. Les volets mobiles peuvent être rétractés lorsque le boîtier est plié pour créer de l’espace pour une partie pliée de l’écran.

Un mécanisme d’articulation peut être utilisé pour assurer une séparation adéquate entre les première et deuxième parties du boîtier lorsque le boîtier est plié. Cela garantit que l’affichage flexible peut maintenir un rayon de courbure minimum souhaité au voisinage de l’axe de courbure. Le mécanisme d’articulation peut être basé sur un agencement à crémaillère ou un autre agencement qui maintient les première et seconde parties de boîtier à une distance souhaitée l’une de l’autre.

Avec un autre agencement, le boîtier peut avoir des volets mobiles qui s’étendent parallèlement à l’axe de pliage. Les volets mobiles peuvent être placés dans une configuration plane pour supporter l’affichage lorsque le boîtier est dans son état non plié. Les volets mobiles peuvent être rétractés lorsque le boîtier est placé dans son état courbé. Cela crée de la place pour une partie pliée de l’affichage le long de l’axe de pliage.

C’est beaucoup de mots sur quelque chose de si laid qu’Apple ne le construira jamais. Volets mobiles? Ce retrait? iFlaps? Oui, non, mais cela répond à la chose la plus importante si vous ne voulez pas de pli: ce rayon de courbure minimal embêtant.

Un téléphone qui se plie de cette manière aurait un grand espace au niveau de la charnière lorsqu’il est en position fermée, quel que soit le degré de mobilité des rabats, mais cette courbure bulbeuse de l’écran signifie qu’il n’y aura pas de pli. C’est une conception préliminaire pour quelque chose qu’une entreprise pourrait construire une fois qu’elle a compris comment le faire sans volets, car même Apple sait qu’un pli au milieu de votre écran est nul.

Les présentoirs pliants sont là pour rester. Le Galaxy Fold n’a peut-être pas été un succès fulgurant au niveau de la vente au détail, mais il a montré le niveau d’intérêt pour un téléphone qui se transforme en tablette. Samsung le sait. Huawei le sait. Motorola le sait. Enfer, même le petit frère de Pablo Escobar le sait. Dans un avenir très proche, vous disposerez probablement d’un téléphone avec écran rabattable.

Samsung fera tout trier et construira le meilleur téléphone pliable que vous pouvez acheter qui n’a pas de pli permanent également.

Et je pense que Samsung sera en mesure de trouver un moyen de laisser suffisamment d’espace au point de pliage sans rabats mobiles ou autres idées folles pour le faire sans un pli au milieu. Peut-être deux écrans en cascade qui touchent au centre ou un téléphone gros et volumineux et doté d’une batterie de 9000 mAh pour remplir l’espace. Quelque chose arrivera et quand cela arrivera, nous l’aimerons tous. Et puis Apple peut le copier pour créer un iPhone pliable.

Une nouvelle catégorie

Samsung Galaxy Fold

Une réalisation technique remarquable

Le plus récent téléphone de Samsung est en fait une tablette déguisée, mais il retient les deux. C’est la beauté d’être le premier dans une nouvelle catégorie, car certains défauts du Fold, ainsi que son prix élevé, peuvent être pardonnés. Pourtant, seuls les premiers utilisateurs devraient envisager le Galaxy Fold dès maintenant.