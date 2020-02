Le brevet OnePlus montre un autre smartphone avec des caméras cachées

OnePlus

OnePlus semble travailler dur pour dissimuler les caméras de ses téléphones. Nous avons déjà vu le OnePlus Concept One réussir son acte de disparition à l’aide de verre électrochromique.

Maintenant, un nouveau brevet OnePlus montre un autre téléphone capable de cacher ses capteurs de caméra arrière. Cependant, celui-ci utilise un mécanisme complètement différent.

Une façon moins chère de cacher les caméras arrière?

Repéré pour la première fois dans la base de données de l’OMPI par les chasseurs de brevets en série LetsGoDigital, le nouveau brevet OnePlus montre un smartphone avec des lentilles qui disparaissent lorsqu’il n’est pas utilisé.

Contrairement au Concept One, ce nouveau téléphone OnePlus breveté cache ses caméras arrière sous un rabat en plastique. Les images du dépôt de brevet montrent un boîtier de caméra circulaire de type OnePlus 7T. Cependant, cette fois, les lentilles sont empilées verticalement plutôt qu’horizontalement.

Il y a deux modèles de téléphones décrits dans le brevet. L’un d’eux a trois appareils photo et un flash, tandis que l’autre a quatre appareils photo et un flash. Les deux ont le rabat en plastique qui cache les capteurs de la caméra. Vous pouvez les voir dans l’image ci-dessous.

LetsGoDigital

Pourquoi auriez-vous besoin d’un téléphone avec des caméras cachées? OnePlus pousse peut-être ce concept afin de protéger les lentilles des rayures et de la saleté. Il est également possible que cette fonctionnalité de confidentialité ressemble à la façon dont vous pouvez désactiver les caméras sur des haut-parleurs intelligents comme Amazon Echo Show. Là encore, cela pourrait être juste un gadget, mais nous ne le saurons pas avec certitude jusqu’à ce que OnePlus publie réellement un tel appareil.

Ce nouveau mécanisme de masquage des caméras est également beaucoup plus simple que celui du OnePlus Concept One. Le verre transparent utilisé dans le Concept One est plus cher à produire qu’un simple volet en plastique décrit dans le nouveau brevet.

Un coût de production moins cher pourrait permettre à OnePlus de lancer plus facilement ce design sur le marché au lieu du Concept One. Cela reste fidèle à l’idée de l’absence d’objectifs de caméra visibles à l’arrière, si c’est ce que OnePlus vise.

Le verre électrochrome utilisé dans le Concept One peut également être utilisé comme filtre ND lors de la prise de photos. Vous perdrez donc cette capacité si vous optez plutôt pour un téléphone avec des rabats en plastique.

Enfin! Pas d’entaille

Outre les caméras arrière cachées, le nouveau brevet fait également allusion à une caméra selfie sous écran. Étant donné que sa société sœur Oppo expérimente déjà avec des caméras sous écran, nous ne serions pas surpris si la technologie atterrissait également sur les téléphones OnePlus.

En relation: Caméra sous-écran Oppo détaillée: ce qu’il faut savoir sur la technologie de nouvelle génération

Selon LetGoDigital, il n’y a pas d’encoche visible sur les modèles de téléphones représentés dans le brevet. Une image en angle supérieur est également incluse, qui ne montre aucun compartiment à partir duquel une caméra selfie peut émerger.

Pourrions-nous voir ces conceptions de smartphones OnePlus brevetées cette année? Oui et non.

Nous ne savons toujours pas ce que la série OnePlus 8T a en magasin, donc ce brevet pourrait très bien être lié aux prochains téléphones OnePlus. Cependant, les entreprises brevetent généralement de nombreux modèles différents et ne parviennent pas toujours à la production.

Nous devrons attendre et voir ce que OnePlus a en magasin. Pour l’instant, la prochaine série OnePlus 8 fait parler de la ville et nous nous attendons à ce qu’elle soit lancée dans le mois prochain.