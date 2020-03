Le budget e6s de Motorola comprend deux caméras arrière et colle à Android Pie

Au milieu des ventes en baisse et de la concurrence croissante de ses pairs, Motorola a sans aucun doute connu des jours meilleurs, même après que son Lenovo l’ait acquis. Malgré cela, la société a poursuivi ses efforts dans le budget jusqu’à la ligne de milieu de gamme en mettant l’accent sur les marchés en développement, tandis qu’elle devrait également réintégrer le territoire phare après avoir été pratiquement absente pendant un certain temps. Quelques jours après avoir introduit le Moto G8 sur certains marchés clés, Motorola a présenté aujourd’hui les e6 d’entrée de gamme (stylisés en e6) avec une configuration de caméra arrière double.

Le Moto e6s se décline en deux teintes dégradées saisissantes et prend des repères de conception des récents téléphones Motorola pour son boîtier d’appareil photo bifurqué. Il a un revêtement hydrofuge pour une protection contre les éclaboussures occasionnelles et comprend un scanner d’empreintes digitales sur le dos. L’écran LCD à encoche du téléphone mesure 6,1 pouces et a une résolution HD +. Sous le capot, un processeur octa-core MediaTek maintient le fonctionnement avec 2 Go de RAM.

À l’arrière, l’appareil photo principal de 13 MP est accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP pour ajouter un bokeh artificiel à vos images. Le capteur unique de 5 MP orienté vers l’avant peut également ajouter des arrière-plans plus doux à vos selfies, mais ceux-ci seraient entièrement induits par le logiciel. Le e6s dispose d’une batterie de 3000mAh, qui se charge à l’aide d’un port micro USB, au lieu du Type-C plus moderne. Il est également livré avec une ancienne version du système d’exploitation – Android Pie – probablement avec quelques améliorations de Motorola.

En ce qui concerne les détails de disponibilité, Motorola n’a pas encore beaucoup partagé, à l’exception du fait que les e6 seront lancés en Amérique latine, en Europe et en Asie dans les prochaines semaines. Plus de détails sur les prix devraient suivre à mesure que le combiné sera en vente dans ces régions.