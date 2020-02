Le capteur de mouvement intelligent sans fil Caséta de Lutron est maintenant disponible pour aider à éclairer la voie

Annoncé au CES 2020 début janvier, le capteur de mouvement intelligent sans fil Caséta de Lutron est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. Le détecteur de mouvement de Lutron offre aux propriétaires des interrupteurs et gradateurs d’éclairage Caséta Wireless un moyen mains libres d’allumer les lumières en entrant dans une pièce.

Le capteur de mouvement intelligent sans fil Caséta est doté d’un champ de vision de 180 degrés et de capteurs infrarouges passifs qui détectent la chaleur pour déterminer l’activité dans une pièce. Lutron affirme que sa technologie de détection de mouvement, surnommée XCT, peut fournir une détection de mouvement 3 fois plus fine, ce qui la rend plus précise et plus réactive que les offres de ses concurrents.

Le capteur de Lutron est entièrement sans fil, se connectant par RF au Caséta Smart Bridge de l’entreprise, et est alimenté par une petite batterie CR123. Lutron déclare que les utilisateurs peuvent espérer jusqu’à 10 ans d’autonomie avec la batterie incluse. Lutron comprend également diverses options de montage, telles qu’un support d’angle, dans la boîte pour un placement facile autour de la maison, mais il est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Malheureusement, il semble que le capteur ne s’intègre pas avec HomeKit d’Apple ou d’autres plates-formes de maison intelligente pour le moment. Cela limite le capteur à ne travailler avec des accessoires Caséta que dans un avenir prévisible, ce qui met un frein à ce qui semble être un appareil solide.

En plus du capteur de mouvement, le prochain Smart Wireless Repeater de Lutron, qui a également été annoncé au CES, est disponible en précommande sur Amazon, avec une date d’expédition estimée dans les 1-2 mois. Une variante uniquement disponible du capteur de mouvement est également en préparation, dont la sortie est prévue plus tard cette année.