Le cas d’Apple pour reporter macOS 10.16 en 2021

Traditionnellement, Apple fournit un aperçu de la prochaine version de macOS lors de la WWDC en juin, puis la publie fin septembre. Cette année, il y a lieu de reporter macOS 10.16 en 2021.

Raison n ° 1. Utilisateurs. Nous avons tous du mal à rester en sécurité dans macOS 10.15 Catalina ou même 10.14 Mojave. Et puisque de nouvelles applications sont mises en service pour travailler à la maison, la dernière chose dont nous avons besoin est une nouvelle version de macOS avec ses douleurs de dentition traditionnelles, en particulier dans les versions bêta après la WWDC. Nous n’avons pas besoin de retirer de tapis sous nos applications de collaboration. Concentrons-nous sur la stabilité et la sécurité jusqu’à ce que la pandémie se soit complètement dissipée.

Raison n ° 2. Ingénieurs logiciels Apple. Je suppose qu’avec de nombreux ingénieurs macOS travaillant à domicile, il n’y a tout simplement pas un niveau de collaboration traditionnel élevé comme dans les bureaux Apple. Les coins pourraient être coupés.

De plus, en travaillant à domicile, il serait plus difficile de tester alpha sur la suite complète de Mac (test) qui doivent être pris en charge, et les choses tomberont inévitablement entre les mailles du filet. Ce n’est pas le moment de couper les coins ronds lorsque macOS est mis en service en tant que ligne de vie critique (domestique) pour la mission.

Raison n ° 3. Développeurs Apple. Nos héros développeurs se plaignent depuis des années qu’ils ne peuvent tout simplement pas suivre les changements structurels et de sécurité en évolution rapide dans macOS tous les 12 mois. Un délai de six mois en 10.16 fournirait un temps critique pour aplanir les défauts de leurs applications en raison des changements dans Catalina. Sans parler du stress relaxant sur les développeurs en raison du souci de la santé de leur famille.

Raison n ° 4. Charges Internet. Une nouvelle version de macOS fonctionne sur environ 5 Go. Avoir des millions d’utilisateurs et de développeurs téléchargeant des versions bêta et finales tout au long de l’été, lorsque la bande passante Internet est cruciale pour ceux qui peuvent encore travailler à domicile semble imprudent.

Bien sûr, la pandémie peut être principalement terminée à un certain moment de l’été. Je ne veux pas risquer de deviner quand; c’est pour les professionnels de la santé. Mais le moment est venu, alors qu’Apple planifie son programme d’études sur la WWDC, de faire une estimation du pire des cas et de planifier en conséquence. (Mais gardez ces mises à jour de sécurité à venir.)

Je sais que nous pourrions tous utiliser un espace de respiration macOS et un soulagement du stress.