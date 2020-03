Le casse-tête indépendant Path to Mnemosyne vient d’atterrir sur le Play Store

Le casse-tête indépendant de DevilishGames, Path to Mnemosyne, vient d’être publié sur le Play Store par Crescent Moon Games. Le titre est disponible sur consoles et PC depuis 2018, et marque aujourd’hui la sortie officielle sur mobile. Plus particulièrement, Path to Mnemosyne offre un design noir et blanc unique où le chemin dessiné à la main du jeu fait continuellement un zoom arrière, ce qui en fait une expérience surréaliste presque hypnotique. Bien sûr, les puzzles joueront un rôle important dans votre progression pour finalement restaurer les souvenirs perdus d’une jeune fille.

Ci-dessus, vous pouvez voir la bande-annonce de Path to Mnemosyne, qui devrait offrir un regard compétent sur le gameplay du titre. Essentiellement, vous contrôlerez une petite fille qui court sur un chemin dessiné à la main qui ne semble jamais se terminer. À certains moments, vous rencontrerez des puzzles qui arrêteront votre progression, et donc ils devront être résolus, un par un. Honnêtement, c’est une configuration simple qui propose des puzzles qui s’appuient sur le côté le plus facile, et au mieux le jeu ne propose qu’environ 3 heures de jeu, c’est donc plus une version où l’art et le design doivent être appréciés, plus qu’un titre à jouer pour la longévité.

Heureusement, Path to Mnemosyne est une version premium, et il n’y a donc pas de publicités ou d’achats intégrés inclus avec le titre. Vous pouvez récupérer le jeu sur le Google Play Store à partir d’aujourd’hui pour 4,99 $, ce qui est un prix beaucoup plus facile à avaler par rapport à la version Steam à 10 $.

Dans l’ensemble, Path to Mnemosyne est un casse-tête élégant qui offre un design unique et un tas de puzzles à résoudre. Bien sûr, certains peuvent trouver que ces puzzles sont un peu faciles, et oui, le jeu est une courte expérience qui n’offre pas beaucoup de rejouabilité. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une version premium, vous n’aurez pas à vous soucier des IAP ou des publicités ruinant votre expérience, et donc 4,99 $ ne semble pas beaucoup demander un jeu mobile unique. Donc, si vous souhaitez saisir Path to Mnemosyne aujourd’hui pour votre appareil Android, vous pouvez le faire via le widget Play Store lié ci-dessous.