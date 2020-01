Le casting de “The Matrix 4” n’inclura pas Hugo Weaving dans le rôle de l’agent-ennemi juré de Neo – .

L’un des éléments les plus mémorables du film Matrix original – à part les balles au ralenti, les protagonistes vêtus de trenchs noirs et les incroyables effets spéciaux et scènes de combat – étaient les agents menaçants dans leurs costumes et leurs cravates. Regardant sans mot (généralement) des lunettes de soleil noires, un agent en particulier a troublé Neo tout au long du film, avec son ricanement glacial “MISSSS-ter Anderson”. C’était, bien sûr, l’agent-ennemi juré de Neo, interprété avec brio par Hugo Weaving – qui, malheureusement, vient de révéler qu’il n’apparaîtra pas dans le quatrième film Matrix très attendu qui est en préparation et se dirige vers un lancement en 2021.

S’exprimant avec Time Out London, Weaving a été franc lorsqu’il a demandé s’il ferait partie de la distribution («Je ne le suis pas, non»), mais il a également ajouté un intrigant de côté. En fait, il faisait presque partie du casting du film, pour lequel Lana Wachowski revient à la barre en tant que réalisatrice. La pierre d’achoppement était l’acceptation par Weaving d’une offre de rejoindre le casting de The Visit du dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt au National Theatre de Londres.

“C’est malheureux, mais en fait, j’ai eu cette offre, puis l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que cela se passait mais je n’avais pas de dates”, a déclaré Weaving au magasin. “J’ai pensé [I] pourrait faire les deux… J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais à la fin elle a décidé que les dates ne fonctionneraient pas. Nous avons donc trié les dates, puis elle a en quelque sorte changé d’avis. Ils avancent sans moi. “

Bien sûr, juste parce que Weaving lui-même n’apparaît pas dans le prochain film Matrix, cela ne signifie pas que quelqu’un d’autre jouant le personnage ne puisse pas apparaître à sa place. Surtout depuis qu’il y a eu des bavardages que ce film nous donnera des versions plus jeunes des personnages principaux comme Neo, Trinity et Morpheus – dans ce cas, un acteur différent jouant un Agent Smith plus jeune fonctionnerait très bien (mais peut-être que cela impliquerait l’avatar- comme des «agents» dans la matrice elle-même vieillissent comme des humains?).

Quoi qu’il en soit, en termes de ce que nous savons d’autre sur le film, consultez notre rapport précédent ici. Warner Bros.a déclaré que le film sortira le 21 mai 2021, et Keanu Reeves, ainsi que Carrie-Anne Moss, reviendront pour représenter Neo et Trinity, respectivement.

Source de l’image: Melinda Sue Gordon / Warner Bros / Village Roadshow / Kobal / Shutterstock

.