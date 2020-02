Le changement climatique fait paniquer les bourdons – .

Vous pourriez ne pas faire très attention à un bourdon si vous en voyez un au cours de votre journée. Ils s’intéressent rarement aux humains et se contentent généralement de flotter maladroitement entre les fleurs et de faire leur propre chose. Mais si vous pensez que vous en avez vu moins récemment, c’est parce qu’ils disparaissent à un rythme incroyablement alarmant.

De nouvelles recherches publiées dans Science suggèrent que le changement climatique fait disparaître les bourdons en Amérique du Nord et en Europe à un rythme bien supérieur à ce que l’on craignait auparavant. Les insectes, pollinisateurs vitaux et rouage crucial de la roue qui anime le monde tel que nous le connaissons, sont en difficulté.

Comme le rapporte la BBC, la recherche établit un lien audacieux entre les progrès du changement climatique et le changement rapide du nombre de bourdons en Europe et en Amérique du Nord.

Les chercheurs ont comparé des enquêtes et des études sur les bourdons datant de 1901 à des recherches plus récentes jusqu’en 2014. Ce qu’ils ont découvert, c’est que si les populations de bourdons sont restées stables pendant longtemps, une énorme baisse du nombre a commencé en 2000 et s’est poursuivie jusqu’à aux données les plus récentes disponibles. En fait, on estime que la population a chuté de plus de 30% par rapport à ce qu’elle était en 1974 et avant.

«La nouvelle étude s’ajoute à un nombre croissant de preuves de pertes de biodiversité alarmantes et généralisées et de taux de changement global qui dépassent désormais les limites critiques de la résilience des écosystèmes», indique l’étude.

À l’avenir, limiter l’utilisation de pesticides et d’autres produits chimiques nocifs pourrait ne pas suffire à garder les pollinisateurs importants comme les bourdons. Si nous continuons à perdre ces organismes vitaux au rythme actuel, nous pourrions voir des impacts plus importants sur l’agriculture et la chaîne alimentaire en général bien plus tôt que quiconque ne l’aurait pensé.

Source de l’image: Sergei Grits / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.