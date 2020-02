Le chargeur de voiture Anker, bien plus qu’un simple chargeur de voiture, coûte 13,99 $ – .

Si vous voulez un nouveau chargeur de voiture pour votre voiture qui prend en charge une charge rapide avec une foule d’autres fonctionnalités intéressantes, vous devriez certainement consulter le Roav SmartCharge Spectrum par Anker alors qu’il est en vente pour seulement 13,99 $. En fait, ce chargeur de voiture est bien plus qu’un simple chargeur de voiture. Bien sûr, il possède deux ports USB et prend en charge Qualcomm Quick Charge 3.0, mais il dispose également de fonctionnalités telles que l’éclairage LED personnalisable, la surveillance de l’état de la batterie de la voiture et même une fonction qui se souvient de l’endroit où vous vous êtes garé. Pour seulement 13,99 $, il n’y a rien d’autre qui se rapproche.

Voici quelques informations importantes de la page du produit:

Charge plus rapide: Qualcomm Quick Charge 3.0 permet une charge supérieure simultanément pour le conducteur et le passager. (Ne prend pas en charge la charge rapide adaptative pour Samsung Galaxy S9, S9 +, Note 9, S10, S10 + ou S10e)

Charge optimisée: notre technologie exclusive de charge rapide, Power, identifie intelligemment votre appareil pour fournir sa vitesse de charge la plus rapide possible.

Localisateur de voiture: vous avez oublié où vous avez garé votre voiture? ROAV ne l’a pas fait. L’application de chargeur ROAV enregistre la position de votre voiture en définissant une épingle sur la carte lorsque la connexion Bluetooth instantanée est perdue. Remarque: uniquement efficace dans les parkings en plein air avec un signal GPS non obstrué.

Éclairage personnalisé: ajustez instantanément la tonalité et la teinte de l’anneau LED de 16 000 couleurs via l’application ROAV pour accompagner l’éclairage intérieur de votre voiture.

Contenu de la boîte: ROAV Smart Charge Spectrum. Happy Card, guide de bienvenue, 12 mois sans souci et notre service client amical.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.