Le chargeur portable Apple Watch dont je ne peux pas vivre est à 19 $ aujourd’hui – .

J’adore ma Apple Watch et à ce stade, je ne peux vraiment pas imaginer la vie sans elle. Cela dit, je déteste probablement le chargeur fourni avec l’Apple Watch tout autant que j’aime la montre elle-même. Je comprends pourquoi Apple a inclus un chargeur avec un câble si long, mais c’est tellement pénible de voyager avec. C’est pourquoi j’utilise le chargeur portable Apple Watch MQOUNY à la place lorsque je voyage, et vous aussi lorsque vous verrez qu’il est en vente aujourd’hui pour seulement 18,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur Amazon. C’est une valeur énorme pour un tout petit petit chargeur Apple Watch sans fil qui rend la charge en déplacement beaucoup plus facile. Il dispose également d’une batterie intégrée de 1000 mAh pour que vous puissiez recharger votre montre sans même la brancher au mur!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Conception sans câble: Veuillez noter: Aucun câble de charge supplémentaire et vous évite les tracas de câbles enchevêtrés. ! Avec le module de charge magnétique, vous pouvez recharger votre montre à tout moment, n’importe où, au lieu d’un câble de charge longue ou d’une base surdimensionnée lorsque vous êtes à l’extérieur ou en voyage.

Charge rapide: La vitesse de charge du chargeur iWatch est aussi rapide que l’original, rechargez complètement la montre en seulement 3,5 heures.1000 mAh batterie lithium-ion Recharge pour Apple Watch Series 4 5 3 2 1 44 mm 40 mm 42 mm 38 mm.

Protection multiple: la protection intégrée contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes fournit un environnement sûr pour les montres et les chargeurs (le chauffage pendant la charge est normal, la protection intégrée contre la surchauffe, n’hésitez pas à l’utiliser).

Portable et compact: design léger et élégant, vous permet de transporter plus facilement le chargeur de montre Apple sans fil et se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Avec un port USB, branchez-le simplement sur votre ordinateur / alimentation mobile ou tout autre appareil de charge USB pour charger le chargeur à tout moment. La montre et le chargeur peuvent être chargés en même temps!

Ce que vous obtenez: 1 * chargeur iwatch portable, 1 * manuel, garantie de 12 mois, service client en ligne 7/24.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

.