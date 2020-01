Le chiffre d’affaires des services d’Apple atteint un nouveau record de 12,7 milliards de dollars au premier trimestre 2020

La catégorie de services d’Apple, qui comprend iTunes, l’App Store, le Mac App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple TV +, Apple Arcade, etc., est devenue un important moteur de revenus pour Apple.

Au premier trimestre fiscal de 2019, le segment des services d’Apple a rapporté 12,7 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente, marquant une croissance de 17%. Chaque zone géographique a connu une croissance à deux chiffres, établissant de nouveaux records.

Apple en 2019 s’est fortement concentré sur les services, en présentant Apple News +, ‌Apple TV‌ +, ‌Apple Arcade‌ et Apple Card, qui ont tous contribué à la croissance des services de l’entreprise. Cook a partagé quelques détails sur certains des services les plus populaires d’Apple.

L’App Store a établi un nouveau record de chiffre d’affaires en décembre et a atteint 386 millions de dollars de ventes le jour de l’An, et Apple News compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et au Canada. Les revenus et les transactions «Apple Pay» ont plus que doublé, dépassant les 15 milliards de transactions. Apple prévoit d’étendre les fonctionnalités de transit «Apple Pay» pour permettre aux clients de Shenzhen et de Guangzhou de payer leurs trajets à l’aide d’un robinet de l’iPhone ou de l’Apple Watch.

Cook a déclaré que «Apple TV» + est sur un «départ enthousiaste» et est «très fort» pour les personnes qui l’obtiennent en bundle et les personnes qui n’ont pas acheté un nouvel appareil Apple. LeApple Arcade‌ est également bien parti.

Cook a également déclaré à . qu’Apple prévoyait de dépasser son objectif de 500 millions d’abonnés pour 2020 au cours du trimestre se terminant en mars, bien avant la date prévue. Apple vise désormais à atteindre 600 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année civile.

