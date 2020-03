Le Chromebook C340 de Lenovo est maintenant en vente pour 400 $ (30 $ de rabais)

Lenovo produit des Chromebooks depuis des années et le C340 de 15 pouces est l’un des nouveaux modèles de la société. Maintenant, le Chromebook C340 est tombé à 399,99 $, une remise de 30 $ par rapport au coût habituel et le prix le plus bas enregistré à ce jour.

Le modèle en vente dispose d’un processeur Intel Pentium Gold 4417U, avec deux cœurs, quatre threads et une horloge de base de 2,30 GHz. Cela suffit pour la navigation Web et certains travaux de productivité, mais même la plupart des Chromebooks avec un processeur Core i3 surclasseront le Lenovo C340.

Les autres spécifications incluent 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne et un écran tactile 1080p de 15,6 pouces. Pas un mauvais package pour 400 $, et si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus puissant, la variante Core i3 est également 30 $ de réduction (470 $).