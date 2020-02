Le Chromebook Inspiron 14 pouces de Dell est tombé à 349 $ (200 $ de rabais) chez Best Buy

Nous avons examiné le Chromebook 14 Dell Inspiron 14 2 en 1 l’année dernière, et bien qu’il soit un peu plus volumineux que le Chromebook moyen, il est incroyablement bien conçu et offre une excellente expérience Chrome OS. Vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 349,00 $ chez Best Buy, une économie de 200 $ par rapport au PDSF d’origine.

Les spécifications sont excellentes pour la plupart: vous obtenez un puissant processeur Intel Core i3-8130U 15 W, un écran IPS 1080p de 14 pouces avec prise en charge du stylet, 128 Go de stockage interne, un clavier rétroéclairé et 4 Go de RAM. Ce serait bien d’avoir un peu plus de RAM, mais 4 Go vous offrent toujours une bonne expérience sur Chrome OS, et cette lacune est beaucoup plus facile à accepter à ce prix inférieur.

Un stylet est inclus et est facilement stocké sous le clavier, vous n’avez donc pas à vous soucier de le perdre. Dans l’ensemble, c’est un excellent package tant que vous ne faites pas une tonne de tâches à la fois, et que vous êtes d’accord avec le poids supplémentaire d’un ordinateur portable de 4 livres. Nous avons plus de détails sur les performances de l’ordinateur portable dans notre examen, si vous êtes intéressé.