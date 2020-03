Le clavier Bluetooth rétroéclairé de Satechi est l’un de mes nouveaux accessoires de bureau préférés

Source: Hayato Huseman / Android Central

Je travaille depuis la maison depuis environ cinq ans maintenant, et une grande partie de ce temps a été consacrée à l’iMac qui était assis sur mon bureau jusqu’à il y a quelques mois, lorsque je l’ai vendu en faveur d’un ordinateur portable et d’un moniteur installer. Je suis resté avec des périphériques principalement de première partie avec mon iMac – à l’exception de la misérable Magic Mouse que j’ai rapidement échangée contre un Logitech MX Master – ce qui signifie que je ne suis pas étranger au Magic Keyboard 2 d’Apple.

C’est un excellent clavier, avec une course de touches similaire aux anciens modèles de MacBook Pro, un design minimal et un faible encombrement. Mais cette petite empreinte signifiait qu’il n’y avait pas de pavé numérique – Apple a finalement publié une variante plus large du clavier magique qui a réintroduit le pavé numérique – et tout aussi frustrant, le clavier se recharge sur le connecteur Lightning propriétaire d’Apple plutôt que sur l’USB-C plus omniprésent.

C’est là que le clavier Bluetooth rétroéclairé compact de Satechi entre en jeu. En revêtant la même finition Space Grey que le MacBook Pro auquel je l’ai connecté, et un design chiclet similaire pour ses touches, il est clair que Satechi s’est largement inspiré des claviers d’Apple, mais si vous me demandez, il a amélioré la conception du clavier magique de presque toutes les manières appréciables.

Pour commencer, le clavier Bluetooth rétroéclairé compact est à peu près aussi beau et bien construit qu’un clavier. Il est entièrement en aluminium, avec des bords chanfreinés brillants qui me ramènent au HTC 10, qui continue d’être l’un de mes modèles de smartphones préférés de tous les temps. Il se sent incroyablement robuste, sans donner ni grincer même si vous essayez de fléchir le matériel.

Il est également incroyablement mince, avec un design effilé qui soulève les touches supérieures pour être un peu plus faciles sur vos poignets, bien que si cela ne suffit pas, Satechi comprend des pieds en caoutchouc plus épais dans la boîte pour rendre la rangée de fonctions encore plus haute. La disposition du clavier correspond étroitement à celle du Magic Keyboard 2 d’Apple, avec toutes les mêmes fonctions d’iconographie centrée sur Mac et de ligne F.

Source: Hayato Huseman / Android Central

Vous seriez pardonné d’avoir confondu ce clavier avec le propre Magic Keyboard avec pavé numérique d’Apple, bien que l’offre de Satechi soit un peu plus étroite car elle conserve la disposition des touches fléchées compactes du plus petit Magic Keyboard 2, plutôt que la disposition en T inversé de l’ancien. Cela ne m’a pas dérangé car je suis habitué à la conception compacte, mais certains peuvent le trouver trop étroit ou difficile de trouver les touches haut et bas au toucher.

Le clavier de Satechi améliore le design d’Apple de presque toutes les manières appréciables.

En ce qui concerne la frappe sur le clavier, c’est extrêmement confortable pour moi, venant des commutateurs papillon de mon MacBook Pro 2018 – que j’apprécie également vraiment de taper, malgré ses problèmes de fiabilité notoires. La course des touches est comparable à celle du Magic Keyboard 2, quoique un peu moins pâteuse. Chaque keycap est un peu en retrait vers le centre, avec un divot circulaire qui se sent bien sous mes doigts.

Il est également beaucoup plus silencieux que le clavier de mon MacBook; si vous cherchez un clavier mécanique bruyant et claquant avec une course profonde des touches, ce n’est pas ça, mais c’est exactement ce que je veux quand je tape pendant des heures chaque jour. Le pavé numérique, bien que n’étant pas unique à Satechi par tous les moyens, est extrêmement pratique pour la saisie de données, mais les boutons au-dessus sont encore plus utiles.

L’un des plus grands avantages de ce clavier par rapport aux propres offres d’Apple est sa capacité à coupler jusqu’à trois appareils à la fois. Vous pouvez appuyer sur l’un des trois boutons Bluetooth et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes pour passer en mode de couplage, puis basculer rapidement entre les appareils à l’aide des mêmes boutons une fois couplés.

Source: Hayato Huseman / Android Central

Cela ne fonctionne pas seulement pour les appareils Mac, bien sûr; vous pouvez associer ce clavier à des machines Windows, des Chromebooks, des iPhones, des iPads ou même des téléphones Android. J’ai généralement mon S20 + assis verticalement sur un chargeur sans fil pendant que je suis à mon bureau, et j’aime pouvoir basculer rapidement pour répondre à un texte sans avoir à décrocher le téléphone et à interrompre mon flux de travail.

Bien sûr, un autre avantage énorme de ce clavier est juste dans le nom: il est rétro-éclairé. Je ne suis généralement pas fan de travailler dans l’obscurité, mais pour les longues nuits de travail ou les jours de récupération de la gueule de bois où vous ne pouvez tout simplement pas supporter l’éclairage aérien (je ne juge pas, cela arrive aux meilleurs d’entre nous), c’est un excellent fonctionnalité à avoir. Vous pouvez parcourir dix niveaux de luminosité et passer rapidement de la désactivation à la luminosité maximale en appuyant sur F5.

L’USB-C est génial; pourquoi tous les claviers ne peuvent-ils pas l’utiliser?

Bien sûr, le fonctionnement du rétro-éclairage à pleine luminosité aura un impact sur la durée de vie de la batterie, mais cela m’amène à mon autre caractéristique préférée du clavier de Satechi, le port USB-C à l’arrière. Il est étrangement décentré, à la fois sur les axes x et y, mais la fonctionnalité est la même. Lorsque la batterie du clavier est sèche (généralement après environ une semaine d’utilisation intensive), je peux la recharger avec le même câble que j’utilise pour charger mon téléphone, mon ordinateur portable, mes écouteurs – vous avez l’idée. L’USB-C est génial, tout comme ce clavier.

Je suis un aspirant à une excellente qualité de construction et à une esthétique propre et minimale, et le clavier Bluetooth rétroéclairé compact de Satechi cloue tout cela. C’est le clavier qu’Apple devrait inclure avec ses ordinateurs de bureau si vous me le demandez, et je souhaite seulement que Satechi fasse un concurrent Magic Trackpad similaire avec USB-C.

Clavier Bluetooth rétroéclairé compact Satechi

Le clavier Bluetooth de Satechi est optimisé pour les appareils Mac et iOS, mais il fonctionne très bien avec pratiquement n’importe quelle machine – même les téléphones Android. Il prend en charge jusqu’à trois appareils couplés à la fois, avec une commutation rapide et facile.

