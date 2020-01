Le code source de Rune II est retourné à l’éditeur, les problèmes juridiques avec Human Head Studios ne sont toujours pas résolus

En décembre 2019, Ragnarok Game LLC a déposé une plainte contre Human Head Studios (maintenant Roundhouse Studios) pour rupture de contrat et dissimulation frauduleuse. Human Head Studios a développé Rune II, qui est publié par Ragnarok Game LLC. En novembre 2019, au lendemain de la sortie de Rune II, Human Head Studios a disparu et toute l’équipe a été acquise par ZeniMax, renommée Roundhouse Studios et est devenue une partie de la famille de studios Bethesda Softworks.

Aujourd’hui, Ragnarok a publié sur les forums de Rune II que la société avait reçu un disque dur avec les actifs et le code source de Rune II. Les ingénieurs de l’équipe vérifient actuellement que tous les fichiers sont inclus. Une fois tous les fichiers pris en compte, l’équipe va travailler sur un correctif pour résoudre les problèmes et problèmes les plus urgents du jeu.

Bien que des progrès aient été accomplis, le procès n’a pas été abandonné. Dans une déclaration donnée à GamesIndustry.biz, Ragnarok a expliqué que les problèmes juridiques avec Human Head Studios n’ont pas été résolus et sont toujours en cours. La société prévoit de soutenir Rune II mais “rien n’a été résolu sur le plan juridique”. Nous serons sûrs de fournir des mises à jour au fur et à mesure des nouveaux développements.