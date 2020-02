Le compte Twitter d’Android nous rappelle la division des fonctionnalités entre les hubs Nest et les écrans intelligents tiers

Google n’est pas le meilleur pour expliquer ses propres produits. Encore un autre exemple de cela s’est produit il y a quelques jours à peine, comme le compte Twitter officiel d’Android a publié une fonctionnalité Google Assistant qui semblait à première vue nouvelle. Cependant, cela a fini par nous rappeler que non seulement Google est mal à expliquer ce que font ses produits, mais également que la division entre le Nest Hub et les écrans intelligents tiers est bien vivante.

Votre invité recherche-t-il une connexion solide?

Dites simplement “Ok Google, montrez-moi mon mot de passe Wifi du réseau invité”, et ils pourront se connecter avec leur caméra #Android. pic.twitter.com/ShHvw4HWUD

– Android (@Android) 23 janvier 2020

La vidéo ci-dessus montre une commande vocale “montrez-moi mon mot de passe Wifi du réseau invité” sur un écran intelligent, ce qui fait apparaître un code QR sur l’écran que les appareils Android peuvent scanner pour se connecter. La possibilité de scanner les codes QR Wi-Fi a été ajoutée dans Android 10, mais certains fabricants (comme Samsung) l’ont également implémenté sur les versions précédentes.

Notre première pensée était que cela pourrait être nouveau, mais il se trouve que cela s’est révélé lors de la sortie du système amélioré Google Nest Wifi l’année dernière. Wired le mentionne dans la revue du site de 2019:

L’une de mes fonctionnalités préférées du Nest WiFi est la possibilité de connecter facilement des invités. Tous ceux qui viennent veulent sauter sur votre réseau, mais j’ai toutes sortes de lecteurs et de données connectés à mon réseau auxquels je ne veux pas que quiconque accède, donc j’utilise un réseau invité pour tous ceux qui ne vivent pas dans la maison . N’importe quel routeur peut le faire, mais vous devez alors vous souvenir d’un deuxième mot de passe sécurisé et aider les invités à le saisir. Le Nest élimine ce tracas. Tout ce que je dois faire est d’ouvrir tout appareil Google connecté avec un écran (un téléphone Android ou un écran intelligent) et je peux obtenir un code QR. Mon invité scanne le code QR et ils sont connectés. Il n’y a pas de mot de passe à saisir; ça marche juste.

D’accord, donc pas nouveau. Mais est-ce que ça marche vraiment? A-t-elle disparu à un moment donné et revient maintenant, comme l’intégration continue de Google Keep dans Google Assistant? Les membres de l’équipe Android Police ont rapporté des résultats variables. Cela ne fonctionnait pas à partir d’Android’s Assistant lorsqu’un réseau invité Nest Wifi était configuré, ni ne fonctionnait sur un Nest Hub sur un système Google Wifi de première génération, et la commande n’avait également aucun effet sur un Lenovo Smart Display avec Nest Wifi.

Nous avons finalement pu confirmer que la commande fonctionne, mais elle pourrait avoir la compatibilité la plus étroite de toutes les fonctionnalités de l’Assistant Google à ce jour: non seulement vous avez besoin d’un système Nest Wifi de dernière génération avec le réseau invité activé, mais la commande ne fonctionne que sur les écrans intelligents de Google. Pas d’écrans tiers, pas de téléphones ou tablettes, pas de Chromebooks – seulement deux produits spécifiques. Bien sûr, le tweet original ne mentionnait rien de tout cela, donc il y avait beaucoup de gens aussi confus que nous.

Pouvez-vous expliquer comment faire fonctionner cela?

– Fozz (@Real_Fozz) 23 janvier 2020

Cela ne fonctionne pas pour moi. Pouvez-vous tous s’il vous plaît libérer plus de détails sur les exigences. J’ai @madebygoogle Wi-Fi et @madebygoogle Home Display.

Est-ce que cela ne fonctionne que pour les utilisateurs disposant d’un WiFi invité?

Tout conseil à ce sujet serait apprécié, semble être une fonctionnalité intéressante.

– Barney IV (@ LeeWoods650) 23 janvier 2020

Cela ne fonctionne pas

– Jack Falk (@bitshiner) 23 janvier 2020

Alors que “Google est mauvais à expliquer les choses” pourrait constituer un éditorial à lui seul, le problème le plus ennuyeux est l’écart de fonctionnalités persistant entre les écrans Nest de Google et les écrans tiers. Étant donné que les concentrateurs Nest utilisent une pile logicielle basée sur Chromecast et que les écrans tiers exécutent Android Things, il existe des différences subtiles entre les deux qui ne deviennent généralement apparentes que bien après l’achat de l’un ou de l’autre. Rita est entrée dans les détails de la disparité des fonctionnalités en 2018, soulignant que les écrans de Lenovo de JBL avaient souvent des mois de retard pour recevoir les fonctionnalités par rapport aux Nest Hubs.

Il s’agit d’un cas particulièrement étrange, car rien ne devrait empêcher Google Assistant d’afficher un simple code QR sur toutes les plates-formes. Trois mois après la mise en vente du Nest Wifi, la possibilité d’afficher un code pour les réseaux invités est toujours limitée à deux écrans intelligents spécifiques de Google.

Juste Google étant Google, je suppose.