Le comté de Santa Clara demande à Apple et à d’autres d’annuler les événements liés aux problèmes de coronavirus

On continue de douter que la conférence mondiale des développeurs d’Apple ait lieu cette année en raison des préoccupations croissantes concernant le coronavirus. Signalé par The Verge, le département de la santé publique du comté de Santa Clara en Californie a publié de nouvelles directives qui demandent aux entreprises comme Apple de restreindre davantage les déplacements des employés et d’annuler les grands événements.

Le premier élément d’orientation se concentre sur les situations de travail des employés. Le ministère de la Santé a demandé aux entreprises de trouver des moyens pour leurs employés de travailler sans entrer en contact étroit avec de grands groupes de personnes. Certaines des recommandations demandent aux employeurs de:

Suspendre les déplacements non essentiels des employés.

Minimisez le nombre d’employés travaillant à distance les uns des autres, notamment en minimisant ou en annulant les grandes réunions et conférences en personne.

Incitez les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et maximisez la flexibilité des prestations de congé de maladie.

Pas besoin d’une note du médecin pour les employés malades, car les bureaux de santé peuvent être très occupés et incapables de fournir cette documentation tout de suite.

Envisagez d’utiliser des options de télétravail pour les employés appropriés.

Envisagez d’échelonner les heures de début et de fin pour réduire le grand nombre de personnes qui se réunissent en même temps.

Le deuxième élément d’orientation se concentre sur les événements publics. La vallée de Santa Clara a maintenant officiellement demandé aux entreprises et aux organisations de reporter ou d’annuler les rassemblements de masse ou les grands événements communautaires. Si un événement doit avoir lieu, ils ont recommandé ce qui suit:

Exhortez toute personne malade à ne pas y assister.

Encouragez ceux qui sont plus à risque de maladie grave à ne pas y assister.

Essayez de trouver des moyens de donner aux gens plus d’espace physique afin qu’ils ne soient pas autant que possible en contact étroit.

Encouragez les participants à suivre une hygiène accrue, comme:

Se laver les mains souvent à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes

Si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, un désinfectant pour les mains à base d’alcool peut être utilisé en une pincée

Évitez les contacts étroits avec d’autres personnes

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche

Couvrir leur toux ou éternuer avec un mouchoir – si disponible – ou dans leur coude

Nettoyez les surfaces avec des nettoyants standard.

L’action du comté de Santa Clara remet également en question la décision d’Apple ou non d’héberger la WWDC en personne cette année. Google, par comparaison, a annulé sa conférence Google I / O en personne et travaillerait sur un moyen d’héberger la conférence numériquement.

