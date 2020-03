Le comté de Santa Clara demande à Apple, Google et autres d’annuler les grandes réunions et conférences en personne

Le comté de Santa Clara, qui comprend des villes comme Cupertino, Palo Alto, Mountain View et San Jose, a publié aujourd’hui de nouvelles directives en matière de santé (via The Verge) recommandant aux entreprises de minimiser ou d’annuler “les grandes réunions et conférences en personne”.

La nouvelle mise à jour intervient alors que six nouveaux cas de COVID-19 ont été découverts aujourd’hui, ce qui signifie qu’au moins 20 personnes dans le comté souffrent d’infections à coronavirus connues.

Le comté de Santa Clara espère réduire la propagation du virus dans la région de la baie et, en plus de déconseiller les conférences en personne, a fourni des lignes directrices supplémentaires aux employeurs:

Suspendre les déplacements non essentiels des employés. Minimisez le nombre d’employés travaillant à distance les uns des autres, notamment en minimisant ou en annulant les grandes réunions et conférences en personne. Incitez les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et maximisez la flexibilité des prestations de congé de maladie. Pas besoin d’une note du médecin pour les employés malades, car les bureaux de santé peuvent être très occupés et incapables de fournir cette documentation tout de suite. Envisagez d’utiliser des options de télétravail pour les employés appropriés. Envisagez d’échelonner les heures de début et de fin pour réduire le grand nombre de personnes qui se réunissent en même temps.Bien que le comté de Santa Clara recommande de reporter ou d’annuler les rassemblements de masse et les grands événements communautaires, il indique que s’il n’y a pas d’option pour annuler, des étapes supplémentaires doivent être suivies, telles que fournir plus d’espace physique, encourager les personnes malades à ne pas y assister, se laver fréquemment les mains et éviter les contacts étroits avec les autres.

Google et Facebook ont ​​déjà annulé les événements annuels destinés aux développeurs qui devaient se tenir dans le comté de Santa Clara, Facebook annulant F8 la semaine dernière et Google annulant les E / S plus tôt cette semaine.

Le comté de Santa Clara n’a pas de dates spécifiques incluses dans ses recommandations, et Apple n’a pas encore fait d’annonce sur la WWDC, qui se tient généralement en juin au McEnery Convention Center à San Jose, en Californie.

Apple peut encore avoir un certain temps avant de décider d’annuler la WWDC cette année en raison du coronavirus, mais avec la recommandation du comté et le fait que Google et Facebook ont ​​tous deux annulé les événements, Apple peut choisir de ne pas organiser la WWDC.

Il y avait aussi des rumeurs suggérant qu’Apple organiserait un événement en mars pour annoncer de nouveaux produits comme un iPhone à bas prix, des AirTags et des modèles d’iPad Pro mis à jour, mais cela semble peu probable à ce stade. Apple pourrait organiser un événement uniquement en ligne ou simplement lancer de nouveaux produits via un communiqué de presse.

