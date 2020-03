Le comté de Santa Clara interdit tous les rassemblements de plus de 1000 personnes après la mort du coronavirus

Le département de la santé publique du comté de Santa Clara a publié aujourd’hui une ordonnance obligatoire qui exige que tous les rassemblements de masse de 1 000 personnes ou plus dans le comté de Santa Clara soient annulés.

Le comté de Santa Clara comprend des villes comme Cupertino, Palo Alto, Mountain View et San Jose, et c’est le comté où se trouvent les deux campus principaux d’Apple ainsi que de nombreux bureaux satellites.

La semaine dernière, les responsables du comté ont publié des lignes directrices suggérant que les entreprises de la région minimisent ou annulent les grandes réunions et conférences en personne, mais la nouvelle interdiction est une exigence qui empêchera tout rassemblement majeur.

L’interdiction prend effet à 12 h 00, heure du Pacifique, le 11 mars et pour l’instant, elle durera trois semaines. Le comté de Santa Clara met l’interdiction en place en attendant des tests plus répandus et plus de détails sur la façon dont COVID-19 se propage.

“Il s’agit d’un moment critique de l’épidémie croissante de COVID-19 dans le comté de Santa Clara. Les mesures énergiques que nous prenons aujourd’hui visent à ralentir la propagation de la maladie”, a déclaré le Dr Sara Cody, responsable de la santé du comté de Santa Clara. “L’ordre d’aujourd’hui et les nouvelles recommandations réduiront le nombre de personnes qui développent une maladie grave et aideront à éviter que notre système de santé ne soit submergé. Ceci est d’une importance cruciale pour toute personne ayant des besoins en soins de santé, pas seulement pour les plus vulnérables aux maladies graves dues à COVID-19. “

L’interdiction de trois semaines ne durera que jusqu’au début d’avril, mais avant la mise en place de l’interdiction obligatoire, les entreprises technologiques avaient déjà commencé à annuler des événements. Facebook et Google ont annulé les événements de développement prévus pour le mois de mai qui auraient réuni environ 5 000 participants.

Apple n’a toujours fait aucune annonce concernant la WWDC, qui se tient généralement en juin au McEnery Convention Center à San Jose, en Californie, et la durée de cette interdiction n’affectera pas les plans de juin, mais avec le nombre croissant de cas de coronavirus dans le comté , Apple peut annuler l’événement par mesure de précaution.

Apple pourrait toujours fournir du contenu WWDC dans un format numérique avec des présentations en ligne pour les médias et les développeurs, mais le plan de l’entreprise n’est pas tout à fait clair pour le moment. Nous devrions entendre bientôt, car Apple annonce normalement les informations sur la WWDC juste à cette époque en mars.

La décision du comté d’interdire tous les événements de 1000 personnes ou plus survient alors que le comté de Santa Clara a connu sa première mort en raison du coronavirus. Le comté de Santa Clara compte au total 43 cas connus de COVID-19, avec plus dans d’autres comtés de la Bay Area.

