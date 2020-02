Le concepteur de la police Cairo Mac l’a fait revivre sur un tapis

Le nom de Susan Kare sonnera à ceux qui connaissent leur histoire Apple. Elle était la personne derrière la police de caractères du Mac du Caire et a suivi Steve Jobs à Apple de NeXT. Et maintenant, elle transforme cette police de caractères classique du Caire en quelque chose sur lequel votre chien peut dormir. Un tapis.

Ou un lancer, si vous êtes si enclin.

L’emoji original, Cairo était une police de caractères conçue par Susan Kare en 1984 pour le premier système d’exploitation Macintosh. Tirant son nom des hiéroglyphes de l’Égypte ancienne, chaque symbole a été dessiné à la main à l’aide de la grille bitmap. Quelques symboles notables ont survécu dans les systèmes d’exploitation ultérieurs, notamment le curseur et la montre.

Kare a conçu cette couverture tissée pour le métier Jacquard, un des premiers exemples de machines contrôlées par ordinateur, fonctionnant avec des cartes perforées et inventées par Joseph Jacquard en 1801.

Le magasin a également des informations supplémentaires sur Kare et sa carrière, y compris le fait qu’elle travaille actuellement sur Pinterest. Qui savait?

Après avoir obtenu son doctorat à l’Université de New York. en beaux-arts, Susan Kare a accepté un poste de conservatrice dans un musée d’art et s’est rapidement rendu compte qu’elle se trouvait du mauvais côté de l’équation créative. Dans les années 80, elle a commencé à travailler chez Apple Computer en concevant des polices, des icônes et des éléments graphiques pour le système d’exploitation et les applications Macintosh naissantes. Kare a ensuite suivi Steve Jobs jusqu’à Next Computer en tant que dixième employé et directeur créatif. Elle a été la partenaire fondatrice de Susan Kare Design, un cabinet de graphisme à San Francisco en 1989, et depuis lors, a conçu des milliers d’icônes pour des centaines de clients ainsi que de nombreuses identités d’entreprise et d’autres projets de conception, des cartes Solitaire de Microsoft aux cadeaux virtuels de Facebook. . En 2015, elle a rejoint Pinterest et travaille en tant que responsable du design sur Pinterest

Ce tapis est honnêtement quelque chose que je ne savais pas que je voulais avant de l’avoir vu. Et maintenant, tout ce que je peux penser, c’est à quel point ce tapis vert aurait l’air sur le sol de mon salon.

Si vous pensez à la même chose, vous pouvez en acheter un pour 135 $ dès maintenant. Il y a trois combinaisons de couleurs au choix, alors assurez-vous de choisir celle que vous voulez avant de l’ajouter à votre panier.

Soit dit en passant, le vert est celui que vous devez choisir.