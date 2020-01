Le concours offre une Tesla gratuite et près d’un million de dollars à tous ceux qui peuvent pirater une Tesla Model 3 – .

Il y a quelques années, un chercheur coréen du nom de Jung Hoon Lee a réalisé un exploit Google Chrome lors de la compétition annuelle de piratage Pwn2Own et est reparti avec 110 000 $ pour seulement quelques minutes de travail. À l’époque, le prix était le plus important de l’histoire du concours.

Flash en avant quelques années et les enjeux ont considérablement augmenté. Avec un concours Pwn2Own qui devrait débuter en mars à Vancouver, les pirates informatiques et les chercheurs en sécurité ont la possibilité de repartir avec un Tesla Model 3 gratuit et près d’un million de dollars. Le défi? Compromettre complètement un Tesla Model 3.

Le communiqué de presse de Zero Day Initiative sur le défi se lit comme suit:

Les véhicules Tesla sont équipés de plusieurs couches de sécurité, et cette fois-ci, il existe trois niveaux différents de récompenses dans la catégorie Automobile qui correspondent à certaines des différentes couches de sécurité d’une voiture Tesla, avec des options de prix supplémentaires disponibles dans certains cas.

Le niveau 1 remporte les premiers prix et représente un compromis complet sur le véhicule. En conséquence, cela a également les montants les plus élevés. Pour gagner ce niveau, un concurrent devra pivoter à travers plusieurs systèmes dans la voiture, ce qui signifie qu’il aura besoin d’une chaîne d’exploit complexe pour obtenir l’exécution de code arbitraire sur trois sous-systèmes différents dans le véhicule.

La conquête réussie de la partie de niveau 1 du défi rapporte un modèle 3 et 500 000 $ en espèces.

Le paiement, cependant, peut être augmenté à 950 000 $ si les concurrents sont également en mesure de comprendre quelques défis de piratage périphérique impliquant le modèle 3. Le prix en argent à gagner, si quelqu’un parvient à le réclamer, marquerait facilement le paiement le plus élevé de historique de la compétition.

Le fait que Tesla fasse partie d’un tel défi n’est pas si surprenant compte tenu de la participation de la société au concours de piratage Pwn2Own l’année dernière. Un aperçu complet des règles liées au défi du modèle 3 peut être consulté ici.

Pwn2Own 2020 devrait se dérouler du 18 au 20 mars.

Source de l’image: TierneyMJ / Shutterstock

.