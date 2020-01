Le concurrent Amazon Oven de June Oven est désormais disponible pour 250 $

Lors de son événement sur les produits de l’automne 2019, Amazon a lancé des dizaines de nouveaux produits et des annonces pour les gadgets à venir, y compris le four intelligent Amazon, le successeur de la société AmazonBasics Microwave 2018.

Au prix de 250 $, le four intelligent est un appareil quatre en un, capable d’effectuer les tâches de cuisson d’un four à micro-ondes, d’un four à convection, d’un chauffe-plat et d’une friteuse à air. Il fonctionne avec Alexa, afin que les utilisateurs puissent demander à leur appareil Echo ou Alexa de préchauffer le four ou de réchauffer leurs restes. Le four intelligent communiquera l’état de votre repas à Alexa, à l’aide de l’assistant vocal intelligent pour vous informer lorsque votre repas est terminé. Il peut également numériser les produits alimentaires des partenaires et de nombreux produits Whole Foods pour les faire cuire dans leur environnement approprié. Enfin, l’appareil fait partie du programme Certified for Humans d’Amazon, qui promet une configuration, un appariement et un fonctionnement sans problème de l’appareil.

L’Amazon Smart Oven est proposé pour moins de la moitié du prix du June Oven comparable, une société dans laquelle Amazon avait investi et conseillé précédemment via son fonds Alexa.