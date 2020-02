Le concurrent d’Auto Chess de Valve, Dota Underlords, arrive sur Android (mise à jour: sortie officielle le 25 février)

Il semblerait que la nouvelle tendance MOBA préférée de tout le monde soit Auto Chess, alors bien sûr, Valve a sa propre version dans les œuvres construites à partir de Dota. Le jeu s’appelle Dota Underlords, et il vient d’entrer dans une version bêta limitée où les propriétaires de Dota 2 Battle Pass peuvent se lancer tôt pour tester les eaux sur PC. Après une semaine de tests de résistance via Battle Pass, une version bêta ouverte commencera pour tout le monde, et cela comprendra les utilisateurs de Steam (Windows, Mac et Linux), Android et iOS.

Valve a décrit Dota Underlords comme un jeu autonome où vous affronterez sept joueurs dans une bataille d’esprit. Des choses comme la construction, la combinaison et la mise à niveau de votre équipe constitueront la majorité du gameplay, et contrairement aux MOBA traditionnels, les tactiques supérieures sont plus importantes que les réflexes de contraction.

Dans la semaine ou les deux prochaines semaines (aucune date ferme n’a été fournie), la version bêta ouverte commencera pour les utilisateurs d’Android, et le titre sera toujours en développement actif à ce moment-là. Valve demande aux testeurs d’aider à améliorer le jeu pendant cette période. Un bouton de rétroaction a été ajouté au jeu, ce qui devrait faciliter le signalement de tout problème une fois que nous aurons mis la main sur la bêta ouverte.

Il manque actuellement plus de détails, donc on ne sait pas comment Dota Underlords sera monétisé, ni quand la version stable arrivera sur le Google Play Store. Espérons que plus de détails seront révélés à l’approche de la version bêta ouverte pour les utilisateurs d’Android.

Dota Underlords maintenant disponible sur le Play Store

Cela ne fait que six jours que Valve a annoncé la prochaine bêta ouverte pour Dota Underlords, et à la surprise générale, le titre vient d’apparaître sur le Play Store. La bêta se situe à environ 670 Mo, et il semblerait que toute la monétisation soit actuellement désactivée, vous pouvez donc jouer gratuitement sans aucune charge. Même s’il s’agit principalement d’un jeu compétitif en ligne, le jeu hors ligne est pris en charge via un mode solo où vous pouvez vous entraîner contre les bots, et il existe également un didacticiel pour ceux qui n’ont jamais connu de jeu d’échecs automatique. Il n’y a toujours pas de mot sur la durée de cette bêta ouverte, alors assurez-vous de vous lancer rapidement afin de ne rien manquer.

La saison 1 de Dota Underlords débute le 25 février

Valve a récemment révélé sur le site officiel de Dota Underlords que le titre des échecs automatiques quitterait un accès anticipé le 25 février, marquant le début de la première saison du jeu. En juin 2019, Dota Underlords a été publié sur le Play Store en tant que version à accès anticipé, et il est resté jouable pendant cette phase de test. Donc, si vous souhaitez participer aujourd’hui pour voir comment Dota Underlords se présente avant sa sortie officielle le 25 février, vous pouvez récupérer l’installation à partir du widget Play Store lié ci-dessous.