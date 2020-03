Le coronavirus oblige Apple à limiter les déplacements des employés en Italie et en Corée

Alors que le coronavirus continue de se propager, Apple a commencé à restreindre les voyages de ses employés dans plus de pays que la Chine. Rapportée par Bloomberg, la société a publié aujourd’hui une note de service aux employés détaillant leurs mises à jour des restrictions de voyage ainsi que d’autres tactiques pour empêcher la propagation de la maladie.

La société a expliqué dans la note de service qu’elle limitera désormais les voyages en Chine, en Corée du Sud et en Italie. Seuls les voyages «critiques» seront autorisés et ceux qui le souhaitent devront obtenir l’approbation d’un vice-président de l’entreprise.

La note de service encourage également les employés à déplacer les réunions qui se tiendront virtuellement plutôt qu’en personne.

“Il existe de nombreuses façons de continuer à gérer nos réunions et activités en cours par le biais d’appels et de vidéos. Si vous prévoyez de voyager, nous vous suggérons de travailler avec vos responsables pour envisager de retarder ou d’annuler les voyages d’affaires qui pourraient être reportés ou gérés par le biais de réunions virtuelles. “

Apple a également déclaré que “les protocoles de nettoyage en profondeur sont notre priorité absolue” et que des efforts sont en cours pour lutter contre le virus dans ses magasins, bureaux et navettes d’employés par le biais de stations de désinfection des mains et d’autres tactiques.

La note indique également que tous les employés qui développent de la fièvre ou de la toux sont priés de prendre un congé de maladie immédiatement.

“Tout employé malade, en particulier toute personne qui a de la fièvre ou une toux sévère, devrait prendre un congé de maladie jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli.”

Alors qu’Apple a limité les voyages en Italie et en Corée du Sud, les dix-huit magasins de vente au détail de l’entreprise qui couvrent les deux pays restent actuellement ouverts.