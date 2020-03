Le coronavirus oblige Netflix à réduire sa qualité de streaming

Netflix a confirmé qu’il réduirait la qualité de la diffusion en continu en Europe, probablement dans le but de réduire la congestion sur les réseaux européens surpeuplés. Il n’était pas clair si Netflix lui-même rencontrait des problèmes en raison de la forte augmentation de l’activité réseau, ou si les mesures avaient été prises simplement pour réduire la congestion du réseau dans son ensemble.

Le coronavirus a un effet triplé sur les réseaux du monde entier: la demande massivement accrue de contenus d’actualités et de vidéos, les travailleurs du télétravail et les étudiants utilisant des outils d’apprentissage à distance comme Zoom ont créé une demande sans précédent pour une connectivité Internet haut débit et de haute qualité. Netflix est la plus grande source de consommation de bande passante Internet sur la planète (bien que le streaming HTTP dans son ensemble le bat, mais c’est tous les services de streaming HTTP), et réduire son impact sur le réseau d’un continent entier de 25% est une très grosse affaire .

Pour le moment, Netflix n’a pas dit s’il prévoyait de réduire la qualité du streaming aux États-Unis. Alors que la situation ici s’intensifie et que de plus en plus de personnes restent à la maison du travail et de l’école, il semble possible que Netflix puisse envisager une démarche similaire s’il existe des preuves claires que cela réduirait la congestion sur les réseaux américains.

À l’heure actuelle, la plus grande partie de l’influence maléfique du coronavirus sur les États-Unis a été sous la forme de services de téléprésence comme Zoom. La note de l’application est passée de 4,5 étoiles à 3,6 (bien qu’elle soit en hausse par rapport à un minimum de 2,0). Il y a eu des plaintes persistantes au sujet de la stabilité et de la fiabilité du service très populaire ces derniers jours, et j’espère qu’elles seront réglées.

Soit dit en passant, si vous avez gravé tous les Netflix que vous pouvez gérer, vous devriez vérifier Sling ou la sélection vidéo à la demande de votre bibliothèque locale sur Kanopy. En attendant, soyez juste heureux que vous obteniez toujours 1080p, je suppose.