Le coronavirus oblige Netflix à réduire sa qualité de streaming (mise à jour: déclaration, plus de régions)

Netflix a confirmé qu’il réduira la qualité du streaming en Europe pendant la pandémie de coronavirus, probablement dans le but de réduire la congestion sur les réseaux européens surpeuplés. Il n’était pas clair si Netflix lui-même rencontrait des problèmes en raison de la forte augmentation de l’activité réseau, ou si les mesures avaient été prises simplement pour réduire la congestion du réseau dans son ensemble.

Le coronavirus a un effet d’entraînement sur les réseaux du monde entier: la demande massivement accrue de contenus d’actualités et de vidéos, les travailleurs du télétravail et les étudiants utilisant des outils d’apprentissage à distance comme Zoom ont créé une demande sans précédent de connectivité Internet haut débit et de haute qualité. Netflix est la plus grande source de consommation de bande passante Internet sur la planète (bien que le streaming HTTP dans son ensemble le bat, mais c’est tous les services de streaming HTTP), et réduire son impact sur le réseau d’un continent entier de 25% est une très grosse affaire .

Pour le moment, Netflix n’a pas dit s’il prévoyait de réduire la qualité du streaming aux États-Unis. Alors que la situation ici s’intensifie et que de plus en plus de personnes restent à la maison du travail et de l’école, il semble possible que Netflix puisse envisager une démarche similaire s’il existe des preuves claires que cela réduirait la congestion sur les réseaux américains.

À l’heure actuelle, la plus grande partie de l’influence maléfique du coronavirus sur les États-Unis a été sous la forme de services de téléprésence comme Zoom. La note de l’application est passée de 4,5 étoiles à 3,6 (bien qu’elle soit en hausse par rapport à un minimum de 2,0). Il y a eu des plaintes persistantes au sujet de la stabilité et de la fiabilité du service très populaire ces derniers jours, et j’espère qu’elles seront réglées.

Soit dit en passant, si vous avez gravé tous les Netflix que vous pouvez gérer, vous devriez vérifier Sling ou la sélection vidéo à la demande de votre bibliothèque locale sur Kanopy. En attendant, soyez juste heureux que vous obteniez toujours 1080p, je suppose.

Netflix a publié une déclaration complète sur la réduction de son trafic Internet. La société a expliqué que si toutes les options de résolution (1080p, 4K, etc.) continueront d’être disponibles, elles utiliseront des versions à bande passante inférieure:

Dans des circonstances normales, nous avons plusieurs (parfois des dizaines) de flux différents pour un même titre dans chaque résolution. En Europe, pour les 30 prochains jours, dans chaque catégorie, nous avons simplement supprimé les flux de bande passante les plus élevés. Si vous êtes particulièrement à l’écoute de la qualité vidéo, vous remarquerez peut-être une très légère diminution de la qualité dans chaque résolution. Mais vous obtiendrez toujours la qualité vidéo pour laquelle vous avez payé.

Netflix a également mentionné que plusieurs fournisseurs de services Internet en Amérique latine et dans d’autres régions ont demandé des réductions de trafic similaires, de sorte que les flux de qualité réduite commencent à se développer en dehors de l’Europe. Cependant, la société a clairement indiqué qu’elle ne dégradait la qualité vidéo que lorsque les FAI ou les gouvernements locaux le lui demandaient:

Nous allons donc apporter un soulagement aux FAI qui traitent des commandes importantes de «refuge sur place» mandatées par le gouvernement en fournissant la réduction de 25% du trafic que nous avons commencé en Europe. Pour les autres réseaux, nous respecterons nos procédures normales – jusqu’à ce qu’ils rencontrent leurs propres problèmes et à moins qu’ils n’en rencontrent. Notre objectif est simple: maintenir la qualité de service pour nos membres, tout en soutenant les FAI qui font face à une pression sans précédent sur leurs réseaux.