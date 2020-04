Le coronavirus pourrait frapper votre état plus durement pour une raison inattendue – .

Les infections à coronavirus sont beaucoup plus graves pour les personnes souffrant de problèmes de santé comme le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité sévère, selon les données des CDC.

Certains États et communautés des États-Unis comptent un plus grand nombre de personnes à risque que d’autres, et il convient de veiller à ce que ces zones soient bien préparées à mesure que la pandémie continue de se propager.

La pandémie devrait culminer aux États-Unis au cours des prochaines semaines, et les préparatifs devraient être faits maintenant, alors qu’il est encore temps d’aplanir la courbe.

Des problèmes de santé publique généralisés qui existaient bien avant l’arrivée du nouveau coronavirus sur les côtes américaines pourraient signifier que certains États et villes auront plus de difficultés à lutter contre la pandémie que d’autres. Les données mises à jour publiées par les Centers for Disease Control and Prevention mettent encore plus l’accent sur la notion que ceux qui ont des problèmes de santé existants courent un plus grand risque de complications graves du coronavirus.

Nous savons depuis le tout début que les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les maladies chroniques ont des réactions plus fortes à l’infection à coronavirus que la plupart des personnes en bonne santé. Cependant, en raison de la taille et de la diversité des États-Unis, certains problèmes de santé graves sont plus fréquents dans certains États et villes que d’autres, ce qui en fait des points chauds potentiels pour les hospitalisations.

Comme le rapporte NPR, les données montrent des tendances claires entre les individus qui ont des conditions comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires et des complications plus graves de COVID-19. Les maladies cardiaques et l’âge étaient deux des principaux facteurs de risque qui ont signalé des réactions graves chez les patients en Chine où la pandémie a commencé, et cela semble être vrai aux États-Unis également.

Le CDC explique:

Aux États-Unis, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents semblent être plus à risque de développer un COVID-19 plus grave, conformément aux résultats d’autres pays. Les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents qui présentent des symptômes de COVID-19, notamment de la fièvre, de la toux ou un essoufflement, doivent immédiatement contacter leur fournisseur de soins de santé.

NPR souligne également qu’il peut y avoir finalement une certaine disparité raciale dans le nombre d’infections graves à coronavirus aux États-Unis. Les maladies cardiaques, en particulier, sont une cause majeure de décès pour les Afro-Américains mais le sont beaucoup moins pour les blancs et encore moins pour les autres races. Cela pourrait signifier que les symptômes graves du nouveau coronavirus affecteront de manière disproportionnée les Afro-Américains. Pour le moment, cependant, les données sont encore préliminaires et les chercheurs ne disposent pas de suffisamment d’informations pour tirer des conclusions générales.

En outre, les États qui notent mal pour la santé globale – y compris des facteurs tels que l’obésité et le tabagisme – peuvent avoir une charge plus lourde à supporter alors que la pandémie atteint son apogée dans ces endroits. Avec ces informations à l’esprit, il semblerait sage que les États et les communautés ayant ces facteurs de risque reçoivent une plus grande attention et une aide pour se préparer au pire de la pandémie, qui reste à venir.

