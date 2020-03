Le coronavirus vient de forcer l’ESA à éteindre un tas de vaisseaux spatiaux – .

L’Agence spatiale européenne suspend quatre de ses missions les plus prestigieuses en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec la santé de son personnel une priorité absolue, l’agence garde ses employés à la maison et met divers engins spatiaux en mode sûr pour préserver les ressources pour les futurs objectifs scientifiques.

Presque toutes les industries ont été touchées par la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. La NASA n’est pas différente, ayant récemment mis toutes ses installations en lock-out et exigeant que tous les employés, sauf les plus critiques, travaillent à domicile. Désormais, l’Agence spatiale européenne est confrontée à ses propres décisions difficiles à la suite de la crise et a été contrainte de mettre en veille quatre de ses équipements spatiaux les plus sophistiqués… temporairement, bien sûr.

L’ESA a fait cette annonce dans un communiqué de presse révélant que le Solar Orbiter, l’ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express Orbiter et une poignée d’autres satellites en orbite autour de la Terre en “mode sans échec”. C’est vraiment une façon élégante de dire qu’ils seront endormis jusqu’à ce que les équipes scientifiques qui en sont responsables puissent recommencer les opérations scientifiques.

Le problème que l’Agence spatiale européenne a rencontré ici est simple: les vaisseaux spatiaux de haute technologie de l’agence renvoient régulièrement des observations et des données, et certains d’entre eux attendent des commandes pour savoir quoi faire ensuite. Sans le personnel à la barre des centres d’opérations, la portée globale des missions en souffre et les ressources sont finalement gaspillées.

Tous les vaisseaux spatiaux de la NASA, de l’ESA et de quiconque envoie dans l’espace ont une durée de vie limitée. En plaçant les machines de l’ESA en mode sans échec, l’agence peut préserver une partie de cette vie et, espérons-le, tirer le meilleur parti du vaisseau spatial qui a déjà été lancé.

“Notre priorité est la santé de notre personnel, et nous allons donc réduire l’activité sur certaines de nos missions scientifiques, en particulier sur les engins spatiaux interplanétaires, qui nécessitent actuellement le plus grand nombre de personnel sur place”, a déclaré le directeur des opérations de l’ESA, Rolf Densing, dans une déclaration. “Ceux-ci ont des orbites stables et de longues durées de mission, donc éteindre leurs instruments scientifiques et les placer dans une configuration sûre largement sans surveillance pendant une certaine période aura un impact négligeable sur leurs performances globales de mission.”

L’agence n’avait vraiment pas le choix en la matière. Empêcher le personnel de se rassembler et de propager le virus dans le reste de l’organisation est la priorité absolue, et vous ne pouvez pas exécuter ces missions sans ces personnes assises jour après jour.

Quant au moment où les missions pourront reprendre, l’Agence spatiale européenne ne peut pas en être sûre. Tout ce qu’elle peut offrir, c’est une vague fenêtre sur «l’avenir proche», bien que la situation pandémique évoluant rapidement, il est presque impossible de le dire avec certitude.

