Le correctif de sécurité de janvier Xiaomi Mi A2 disponible pour les utilisateurs d’Android

Au cours des derniers mois, Xiaomi a activement déployé des mises à jour de ses téléphones. Les Mi A3 et Mi A2 sont toujours bloqués sur l’ancien Android 9, mais il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Mi A2. Dernièrement, nous avons découvert que le correctif de sécurité Mi A2 de janvier 2020 est disponible pour les utilisateurs d’Android.

Cependant, Xiaomi fabrique également des téléphones Android One et beaucoup a pris du retard en ce qui concerne l’obtention des dernières mises à jour. Alors qu’Android 10 pour les parents les plus légers de Mi A2, le Mi A2 Lite n’a pas encore fait de show, le patchset de sécurité de janvier 2020 se déploie pour un appareil qui est inutile de dire basé sur Android 9 Pie.

La mise à jour Android 10 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités en matière de confidentialité et de sécurité des données sur Android 9. Les utilisateurs verront un nouveau mode sombre à l’échelle du système ainsi qu’un nouveau système de navigation basé sur les gestes. De nombreux changements d’interface utilisateur arrivent également sur le Mi A2.

Le Mi A2 est un téléphone Android One qui fonctionne sur Android et a le droit d’obtenir des correctifs de sécurité Android en temps opportun ainsi que des mises à jour du système d’exploitation. En fait, le Mi A2 recevra sa dernière mise à jour du système d’exploitation sous la forme de la mise à jour Android 10 comme il a été lancé à l’origine avec Android Oreo à bord et a obtenu la mise à jour Android 9 Pie au début de l’année dernière.