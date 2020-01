Le coupon fou vous offre les meilleurs écouteurs antibruit pour seulement 29,99 $ – .

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit sont impressionnants et très demandés en ce moment, ce qui explique pourquoi ils sont si chers. Si vous voulez une paire d’écouteurs ANC haut de gamme d’une marque comme Sony ou Bose, vous payez un minimum de 350 $. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, de sorte que la technologie a parcouru un long chemin ces dernières années et que vous n’avez pas à dépenser autant pour des écouteurs qui sonnent bien et offrent une suppression de bruit impressionnante. En fait, si vous utilisez le code promo MPOW143AH1 en ce moment, vous pouvez vous procurer des écouteurs à réduction de bruit active Mpow H5 de 50 $ pour seulement 29,99 $! Ils offrent un excellent son, une impressionnante autonomie de 30 heures et une excellente technologie d’annulation du bruit, c’est donc une offre que vous ne voudrez certainement pas manquer.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Technologie ANC améliorée Moins de bruit, plus relaxant: les écouteurs Bluetooth antibruit Mpow H5 adoptent une technologie ANC améliorée réduisant considérablement le bruit pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez entendre. Comme une rue bondée de la ville. Bruit de cabine à l’intérieur d’un avion ou d’un bureau occupé. La technologie avancée de réduction du bruit et l’électronique unique le rendent possible.

Durée de vie de la batterie 30 heures plus stable: les écouteurs supra-auriculaires Mpow H5 avec une batterie de 500 mAh assurent jusqu’à 30 heures de musique ou de conversation avec ANC. Profitez d’une musique ininterrompue tout au long d’un merveilleux voyage. Remarque: retirez le casque Bluetooth toutes les 1 à 2 heures pour que vos oreilles se détendent.

Confortable et réglable: Mow H5 Un confort sur mesure pour une utilisation toute la journée Avec des écouteurs à bandeau améliorés, des coussinets d’oreille en protéines élargis doux avec pivotant, un bandeau pliable et réglable vous offre une expérience confortable, une conception légère de 240 g peut facilement accéder au stockage.

Compatibilité Bluetooth avancée: casque sans fil Mpow avec Bluetooth V4. 1 peut être connecté facilement et rapidement avec des smartphones, des tablettes ou d’autres appareils Bluetooth dans un rayon de 10 mètres.Vous offre une expérience polyvalente.Le microphone intégré de haute qualité et le contrôle du volume facilitent la prise de tous les appels entrants et le chat vocal ou les appels. communication lorsque vous écoutez de la musique.

Son de haute qualité: les haut-parleurs stéréo Mpow P10 premium 40 mm offrent une qualité sonore dynamique et très détaillée.

