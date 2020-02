Le cours des actions d’Apple connaît des fluctuations importantes au milieu de l’épidémie de coronavirus COVID-19

Les actions d’Apple ont été montées en montagnes russes aujourd’hui depuis leur ouverture à 257,26 $, avec des actions atteignant 278,41 $ en quelques heures avant de chuter rapidement à partir de 260 $. Parfois, le prix a oscillé jusqu’à 10 $ dans les deux sens en quelques minutes au cours d’une séance de négociation volatile.

Le titre d’Apple est toujours en baisse significative par rapport à son cours de clôture record de 327,20 $ le 16 février, il y a un peu plus de deux semaines.

La performance d’Apple est en ligne avec une vente plus large des actions Dow Jones qui, selon les analystes, découle des préoccupations suscitées par l’épidémie de coronavirus COVID-19. Le virus a infecté au moins 80 000 personnes dans le monde, entraînant au moins 2 800 décès, selon les dernières données compilées par l’Université Johns Hopkins.

L’épidémie de coronavirus a incité de nombreux fournisseurs d’Apple à suspendre la production dans leurs usines en Chine le mois dernier, tandis qu’Apple a également fermé temporairement ses magasins de détail à travers le pays par prudence, ce qui a conduit la société à émettre un avertissement de revenus rares pour le trimestre de mars. au début de la semaine dernière.

Bien que bon nombre de ces usines et magasins aient depuis rouvert leurs portes, avec des mesures en place telles qu’une production limitée et des heures réduites, il reste beaucoup d’incertitude sur la situation du COVID-19 et cela semble avoir un impact sur les principaux stocks, allant d’Apple à Coca- Cola à Disney.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi qu’il estimait que “la Chine contrôlait le coronavirus”, ajoutant que le nombre d’infections signalées dans la région “diminuait de jour en jour”.

