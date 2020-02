Le crayon Logitech est une excellente alternative au crayon Apple

Quand j’ai eu mon nouvel iPad, je savais que deux accessoires allaient être cruciaux pour moi – un étui à clavier et un stylet. Le boîtier du clavier était relativement facile à résoudre. Bien qu’il y ait beaucoup de choix, je savais en grande partie ce que je veux, et les cas sont bon marché, donc si vous n’aimez pas l’un, il est assez facile d’en obtenir un autre. Au final, j’en ai acheté un chez Jelly Comb. Cependant, le stylet était un peu plus compliqué.

Logitech Crayon – La moitié du prix et ça ne roule pas

Le stylet évident à choisir est, bien sûr, l’original Apple Pencil, qui fonctionne avec les iPad non Pro. C’est un excellent produit et il n’y aura aucun problème de compatibilité. Cependant, le prix m’a découragé. Au Royaume-Uni, cela coûte 89 £, ce qui n’est pas exorbitant, mais pas bon marché.

En comparaison, le Logitech Crayon est moins cher, je l’ai obtenu pour seulement 45 £ sur Amazon et offre presque toutes les mêmes fonctionnalités. Bénéficiant de la «technologie Apple Pencil Inside», la seule vraie différence est que le Crayon n’a pas de sensibilité à la pression. Par conséquent, je ne le recommanderais pas à quiconque utilise son iPad pour un dessin détaillé. Cependant, il est fantastique pour l’écriture manuscrite ou le balisage de documents. En outre, il est plus plat que l’Apple Pencil, il ne roule donc pas sur la table, ce qui est bien. L’un de mes préférés sur le Logitech Crayon est la technologie Palm Rejection, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre main tomber naturellement sur l’écran de l’iPad pendant que vous écrivez sans aucune interférence.

La configuration du Logitech Crayon a également été très simple. Fondamentalement, appuyez sur le bouton et il se connecte à votre iPad. Il n’y a aucun jeu avec les paramètres Bluetooth. Tout problème de connexion, qui m’est arrivé la première fois que j’ai essayé, a été facilement résolu en redémarrant simplement l’iPad. Depuis lors, je n’ai eu aucun problème.

Le Logitech Crayon est compatible avec tous les iPad sortis en 2019 ou plus tard et fonctionne avec toutes les applications qui permettent l’écriture manuscrite. La durée de vie de la batterie est également bonne. Dans l’ensemble, il constitue une excellente alternative à l’Apple Pencil.

Entreprise: Logitech

Liste des prix: £ 64,99

IPad 2019 exécutant iOS 12.2 ou version ultérieure.

Évaluation:

Produit exceptionnel. Obtenez le maintenant!

Avantages:

Prix ​​compétitif pour pratiquement la même technologie qu’un Apple Pencil. Il ne roule pas sur la table.

Les inconvénients:

Le manque de sensibilité à la pression signifie qu’il n’est pas approprié pour le dessin technique ou en profondeur.