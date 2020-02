Le créateur de Konami Code, Kazuhisa Hashimoto, est décédé à l’âge de 61 ans

Nous avons de tristes nouvelles à partager aujourd’hui. Konami a confirmé via Twitter que Kazuhisa Hashimoto, le créateur du Code Konami, est décédé à 61 ans. La séquence qu’il a créée, Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A, Début, est connu sous le nom de code Konami.

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Kazuhisa Hashimoto, un producteur profondément talentueux qui a introduit le monde au “Code Konami”.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Hashimoto-san en ce moment. Repose en paix. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2

– Konami (@Konami) 26 février 2020

Le Code Konami est facilement le code de triche de jeu vidéo le plus connu de tous les temps. Le premier jeu dans lequel il est apparu était Gradius, un titre à défilement horizontal sorti en 1985. Depuis lors, il a été utilisé dans d’innombrables titres Konami, tels que les séries Castlevania et Metal Gear Solid, ainsi que des jeux non développés ou publiés par Konami.

