Le créateur de «The Office» a une idée de redémarrage, même si cela peut mal tourner – .

En tant que fan inconditionnel de la sitcom bien-aimée de NBC The Office, j'écoute chaque semaine depuis le lancement d'Office Ladies, un nouveau podcast hébergé par Jenna Fischer et Angela Kinsey (les actrices qui ont interprété Pam Beesly et Angela Martin, respectivement, sur le spectacle). Les fans ont posé des questions aux deux animateurs sur le podcast, tandis que le lancement du podcast témoigne de la quantité de fandom robuste qui existe encore pour la comédie en milieu de travail de neuf séries qui a été célèbre dans un style fictif.

Dans le même esprit, lundi, le Ellen DeGeneres Show organise une réunion quasi-Office, avec Fischer et Kinsey pour être rejointe par l'actrice Ellie Kemper qui a joué la réceptionniste Erin Hannon dans l'émission. Les trois femmes adresseront leur version de cette question éternelle une fois posée à tous les membres des Beatles encore et encore – quand allez-vous vous remettre ensemble? Curieusement, dans le cas de The Office, peut-être plus tôt que tard, si le créateur Greg Daniels réussit.

Selon l'ancien dirigeant de NBC, Bob Greenblatt (qui est actuellement en train de diriger le lancement de HBO Max pour WarnerMedia), Daniels "a en fait une idée pour cela". Greenblatt l'a reconnu ("Il veut le faire") dans un profil Le Hollywood Reporter a publié à son sujet ces derniers jours, ce que Daniels a également reconnu plus tôt cette année pour lequel il pourrait provisoirement être à bord. "Le casting parle de temps en temps de se remettre ensemble sous une forme ou une autre, mais je ne vois pas que ce soit un redémarrage comme la façon dont Will & Grace a été redémarré", a déclaré Daniels dans une récente interview. "Ma plus grande préoccupation serait de décevoir les fans."

Pour rappel, ces fans ont encore un peu de temps pour profiter à nouveau de la série, les neuf épisodes étant actuellement diffusés sur Netflix. Cependant, l'Office sortira de Netflix à partir du 1er janvier 2021, pour être ajouté en tant que propriété de marque du prochain service de streaming de NBC appelé «Peacock».

Peacock aura plusieurs niveaux d'abonnement, dont un niveau gratuit entièrement pris en charge par la publicité. Il y aura également un niveau payant et sans publicité qui coûte 10 $ / mois ainsi qu'une option de 5 $ / mois avec une publicité limitée (devinez lequel de ces niveaux l'Office ne fera pas partie, par CNBC – désolé, les freeloaders).

Source de l'image: Nbc-Tv / Kobal / Shutterstock

