Le défi: Total Madness en direct – Comment regarder la compétition de réalité en ligne de n’importe où

Il est de retour! Jeu télévisé réalité Le défi revient à MTV pour une 35e saison historique cette semaine – lisez la suite pour savoir comment regarder le spectacle, peu importe où vous êtes dans le monde. Cette année, le spectacle est sous-titré Total Madness et devrait opposer 21 vétérans et sept recrues les uns aux autres dans ce qui devrait être les défis les plus extrêmes de l’histoire de 22 ans du spectacle.

Le coureur de BMX T.J.Lavin revient une fois de plus pour accueillir l’hôte, tandis que la compétition de cette saison met en vedette des anciens de The Real World, Are You the One?, Geordie Shore, Ex on the Beach (États-Unis et Royaume-Uni) et So You Think You Can Dance.

Source: MTV

Les joueurs de retour notables en compétition pour une part du prix de 1 million de dollars de l’émission incluent Johnny “ Bananas ” Devenanzio, CT, Wes, Jenna, Tori et Nany tandis qu’il y a aussi de nouveaux visages familiers de séries comme Big Brother, Survivor et Amazing Race cette fois-ci.

Les maisons de luxe dans la jungle, les manoirs spacieux et les piscines somptueuses qui ont figuré au cours des saisons précédentes sont introuvables cette fois-ci. De façon assez appropriée pour l’époque où nous vivons actuellement, les acteurs sont plutôt totalement isolés et vivront dans un bunker pour la saison 35.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser The Challenge: Total Madness, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Le défi: la folie totale: où et quand?

Le spectacle est présenté aux États-Unis à 20 h. ET / 19 h Central sur MTV, avec de nouveaux épisodes à la même heure tous les mercredis.

Regardez The Challenge: Total Madness en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon dont les fans de téléréalité américains, britanniques, australiens et canadiens peuvent regarder l’émission plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder The Challenge: Total Madness, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous essaierez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options?

Voici d’autres options en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder The Challenge: Total Madness. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne aux États-Unis exclusivement sur MTV

Il y a une multitude de façons de profiter des défis hebdomadaires de la saison 35. Si vous avez le câble, vous pouvez regarder tous les drames sur MTV tous les mercredis à 8 / 7c. Vous pouvez également diffuser l’émission via la plate-forme en ligne de MTV, mais vous devrez entrer les détails de votre fournisseur de câble pour le faire.

Vous ne voulez pas payer plus que ce dont vous avez besoin pour votre abonnement au câble? Alors ne vous inquiétez pas, il existe maintenant une gamme de différents services de streaming pour vous aider à regarder l’émission, tous à des prix différents. Vous pouvez voir une liste d’options ci-dessous:

AT&T TV NOW MAX: 80 $ par mois

Sling TV: Orange ou Blue, 25 $ plus un supplément mensuel de 5 $ pour le module complémentaire “Comédie”

Fubo.TV: 54,99 $ plus un supplément mensuel de 5 $ pour le module complémentaire “Extra”.

Sling TV est une excellente option abordable

En plus de vous donner accès à MTV afin que vous puissiez facilement suivre le défi: Total Madness cette saison, Sling TV vous permet également de regarder jusqu’à 45 autres chaînes et une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande. Vous obtenez un DVR personnel pour enregistrer des émissions pour plus tard et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir d’une variété d’appareils, y compris votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox et plus encore.

Sling TV

Regardez la nouvelle saison de The Challenge: Total Madness en direct avec un abonnement abordable à Sling TV.

Diffuser le défi: la folie totale au Canada

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans canadiens de l’émission, c’est que The Challenge: Total Madness sera diffusé en tandem avec les États-Unis sur MTV Canada diffusera l’émission en tandem avec les États-Unis tous les mercredis à 20 h. ET / 19 h Central avec une répétition à 2 h HE / 1 h Central le matin pour les noctambules.

Vous pouvez regarder en ligne sur MTV.ca ou via les applications MTV iOS ou Android – vous aurez besoin d’activer votre appareil et de vous connecter avec votre fournisseur de télévision pour un accès complet.

Comment diffuser The Challenge: Total Madness au Royaume-Uni

Bien que MTV UK soit le foyer habituel de l’émission, il n’y a malheureusement aucun plan de diffusion confirmé pour la saison 35 du Challenge au Royaume-Uni. Cela signifie que le seul moyen garanti de regarder l’émission à ce stade sera de lancer un VPN comme indiqué ci-dessus, puis de syntoniser l’une des stations du monde entier diffusant l’émission. N’oubliez pas que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Stream The Challenge: Total Madness en Australie

Il y a de meilleures nouvelles pour les fans de l’émission Down Under. Le défi: Total Madness devrait commencer à être diffusé sur MTV Australie le mardi 7 avril à 21h30 AEST.

C’est une semaine complète derrière les États-Unis, donc si vous êtes désespéré de regarder l’émission en tandem avec le public américain, vous devrez jeter un œil à notre guide VPN ci-dessus.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.