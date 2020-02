Le démontage de Moto Razr montre de minuscules batteries doubles et un écran pliant ultra-mince

Juste un jour avant la fuite des photos de la Moto Razr en or, un YouTuber était occupé à déchirer une version noire du téléphone convoité. La deuxième venue très attendue du Moto Razr n’est même pas encore sur le marché, mais cela n’a pas empêché les gens de PBKreviews de l’ouvrir pour voir tous les goodies cachés à l’intérieur.

Pour se mettre sous le capot d’un nouveau Moto Razr, il suffit d’un peu de chaleur et d’un outil de levier poussé le long des plaques avant et arrière. Une fois à l’intérieur, PBKreviews procède au démembrement méthodique du téléphone pièce par pièce. Tout d’abord, l’écran de l’antenne est délogé de la moitié inférieure du téléphone. Ensuite, la première batterie est retirée de la moitié inférieure du téléphone, révélant qu’elle contient une maigre 1165 mAh de puissance. Après cela, le moteur du vibrateur peut être retiré, libérant ainsi l’espace nécessaire pour soulever la carte principale hors de l’appareil.

Niché à l’intérieur de la moitié supérieure du Moto Razr se trouve les connecteurs pour le petit écran extérieur et l’ensemble caméra. La caméra peut être facilement retirée en desserrant quelques vis et connecteurs. Une fois que c’est hors de portée, l’écran pliant ultra-mince (jeu de mots absolument prévu) et la deuxième batterie peuvent être séparés du cadre et de la charnière innovante. La deuxième batterie est évaluée à 1185mAh, ce qui porte la pleine puissance du Moto Razr à 2350mAh, ce qui est un peu moins que nos rapports précédents.

Si vous disposez d’environ 15 minutes, vous pouvez regarder l’intégralité de la vidéo, avec les instructions de démontage étape par étape ci-dessous. Cela vaut vraiment la peine si vous êtes intéressé à assister à l’ingéniosité qui a permis de commercialiser le Moto Razr pliable. Vous pouvez également regarder PBKreviews remonter le téléphone et le mettre sous tension pour prouver qu’aucun mal n’a été fait à ce Razr pendant le tournage.