Le démontage du Galaxy S20 Ultra montre des défis de réparation sans surprise

Eh bien, eh bien, eh bien, regardez ce que nous avons ici – un autre exercice de bourrage et de coincement de pièces dans une boîte en verre et en métal qui est un téléphone Samsung. Plus précisément, iFixit a jeté un coup d’œil sur le plus grand et le plus méchant à ce jour, le Galaxy S20 Ultra, et l’a trouvé pas trop facilement réparable, le classant 3 sur 10.

Depuis le passage à une construction en verre et en métal pour ses appareils phares à partir du Galaxy S6, tout démontage (à des fins de réparation ou autre) doit commencer par un pistolet thermique pointé vers son dos pour desserrer l’adhésif qui maintient le dos. volet en place. En fait, l’utilisation d’adhésif sur plusieurs parties de la pile, batterie incluse, est un obstacle familier de nos jours. La colle présente un risque de défaillance ou de rupture important pour les composants, surtout s’ils sont fixés au verre – heureusement, cela ne semble pas être le cas ici.

Le câblage de l’écran a été quelque peu rationalisé et un seul type de vis cruciformes est utilisé dans la construction, mais ces deux points ne valent pas grand-chose pour l’Ultra, qui arbore ce capteur d’appareil photo ultra-large de 108 MP – la lumière doit rebondir mécaniquement sur un -prisme stabilisé avant de toucher le pad!

Pour référence, le Galaxy Note10 + et le Galaxy S10 de l’année dernière ont également obtenu 3s. Et, bien sûr, vous pouvez obtenir plus de détails sur la panne sur iFixit.

Vidéo JerryRigEverything

Zack Nelson, l’homme derrière JerryRigEverything sur YouTube, a démonté le S20 Ultra dans une vidéo.

Vous verrez un peu de refroidissement à base de cuivre – étrangement pas de pâte thermique ici – et un tas d’autres petits morceaux si vous avez le temps de regarder pendant votre pause déjeuner. De plus, se lamente sur la façon dont les téléphones coûteux ont obtenu pour pas de meilleures performances et sur la façon dont la 5G n’est toujours pas vraiment “ici” dans le monde (et ce n’est vraiment pas le cas). C’est une montre amusante.