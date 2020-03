Le démontage par iFixit du MacBook Air 2020 révèle qu’il est plus facile de réparer

Le nouveau Macbook Air commence tout juste à apparaître aux portes des clients, mais cela n’empêche pas iFixit de démolir le nouvel ordinateur portable tout de suite.

Dans un article de blog sur leur site Web, le magasin décrit certaines des nouvelles choses qu’il a remarquées en jetant un œil sous le capot de la nouvelle génération de l’ordinateur portable préféré de tous.

La première chose qu’ils ont soulignée, que tout le monde remarquera immédiatement, est le nouveau clavier à interrupteur à ciseaux. Apple a remplacé les touches papillon polarisantes de la génération précédente du Macbook Air par une nouvelle génération de conception à interrupteur à ciseaux. Le Macbook Pro de 16 pouces a été le premier ordinateur portable Apple à obtenir la mise à niveau du clavier, et il est maintenant arrivé au Macbook Air.

“Ces clés à ciseaux” Magic “alias se sont révélées jusqu’à présent beaucoup plus fiables que la variété Butterfly. Aucune barrière en silicone n’est nécessaire ici!”

iFixit dit que c’est un soulagement de voir la mise à niveau du clavier, car Apple a reçu beaucoup de critiques pour son insistance à répéter la conception du papillon plutôt que de l’abandonner.

“L’insistance d’Apple à retravailler et à retravailler la conception du papillon en difficulté a coûté si cher – financièrement, écologiquement et à la réputation du Mac – et pour quoi faire? Nous ne connaîtrons probablement jamais tous les facteurs qui ont conduit à la création et à la persistance du clavier papillon, mais ce clavier Magic est un rappel que parfois la différence entre utilisable et inutilisable, ou réparable et irréparable, peut être aussi petite qu’un demi-millimètre. “

En dehors du clavier, iFixit a également remarqué une nouvelle configuration de câble entre la carte logique de l’ordinateur portable et le trackpad Magic. La nouvelle conception facilite non seulement le retrait et le remplacement du trackpad, mais permet également aux fournisseurs de services de retirer les batteries sans avoir à jouer avec la carte mère.

“L’année dernière, où les câbles du trackpad étaient coincés sous la carte mère, ils sont maintenant libres d’être déconnectés à tout moment, ce qui signifie que le retrait du trackpad peut se produire dès que le capot arrière se détache. Et puisque la batterie repose sous ces mêmes câbles, cette nouvelle configuration accélère également considérablement le retrait de la batterie en laissant la carte mère en place. “

Les nouvelles décisions de conception interne ont valu au Macbook Air un point de plus sur l’échelle de réparabilité d’iFixit, obtenant désormais un score de 4 sur 10.

