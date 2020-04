Le déploiement d’Android 10 sur Xiaomi Mi A2 Lite reprend avec une disponibilité plus large

Cette histoire a été initialement publiée 2020/03/11

05h53 PDT le 11 mars 2020 et dernière mise à jour 2020/04/20

5 h 11 PDTA le 20 avril 2020.

Xiaomi n’a pas la plus forte présence dans l’espace Android One, tandis que la plupart de ses combinés populaires exécutent un skin logiciel fortement personnalisé (et mieux pris en charge). La société chinoise a l’habitude de rencontrer des problèmes lors de la mise à jour de ses téléphones de la série Mi A avec les dernières versions d’Android, provoquant parfois plus de problèmes qu’ils n’en résolvent en premier lieu. Dans la foulée du fiasco Mi A3 la semaine dernière, une nouvelle mise à jour d’Android 10 pour Mi A2 Lite est tout aussi mauvaise, avec des rumeurs sur les combinés.

Par le biais de son forum officiel de la communauté, Xiaomi a annoncé le déploiement progressif d’Android 10 sur le Mi A2 Lite. Beaucoup de ceux qui ont reçu la mise à jour ont commencé à fourmiller la boîte de commentaires du forum et Reddit pour signaler comment leur Mi A2 Lites ne s’allumerait pas après l’installation de la mise à jour, tandis que pour d’autres, le téléphone est coincé dans une boucle de démarrage. Une grâce qui sauve est que ce n’était qu’une version partielle, ce qui a empêché la mise à jour cassée d’atteindre une base d’utilisateurs plus large et d’être plus dommageable.

Il y a des rapports d’utilisateurs qui ont installé la mise à jour sur leur Mi A2 Lite sans problème, mais cela pourrait être lié à une configuration de mémoire particulière du téléphone, et nous n’avons pas suffisamment d’informations pour en identifier la cause pour le moment.

Un Redditor et un fil de discussion XDA suggèrent quelques façons de réparer les téléphones en brique impliquant l’utilitaire fastboot, mais nous vous déconseillons d’utiliser ces méthodes à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Si vous n’avez toujours pas mis à jour votre Mi A2 Lite, il est préférable d’éviter la mise à jour Android 10, au cas où elle frapperait toujours votre appareil. Ceux qui sont déjà confrontés au problème devront simplement attendre le mot officiel de Xiaomi.

Correctif officiel

Certains utilisateurs ont suggéré que le déploiement de la mise à jour a été interrompu après l’arrivée de nombreux rapports de Mi A2 Lites cassés (via PuinikaWeb). Un modérateur principal sur le forum de Mi a reconnu le problème et a suggéré un correctif pour les unités affectées, ce qui implique de basculer vers une partition A / B intacte qui devrait avoir une image système de travail vers laquelle revenir. L’ensemble du processus a été détaillé dans ce fil de discussion. Il n’y a pas de mise à jour sur le moment où la version fixe d’Android 10 sera publiée pour le Mi A2 Lite.

Déploiement de la version fixe

Après une balade quelque peu cahoteuse, Xiaomi déploie une version fixe de la mise à jour Android 10 pour son téléphone Mi A2 Lite Android One économique. Pour éviter d’envoyer une autre mise à jour borked à un grand nombre d’utilisateurs, la société a testé les eaux la semaine dernière avec une version limitée, après quoi, la mise à jour semble maintenant toucher plus d’unités dans le monde. Un groupe de personnes a consulté Reddit et Twitter pour confirmer la disponibilité.

La plupart des utilisateurs qui ont obtenu la nouvelle version v11.0.4.0.QDLMIXM, y compris ceux concernés lors de la première phase de déploiement, ont confirmé que la mise à jour fonctionne comme prévu et ils n’ont rencontré aucun problème majeur jusqu’à présent. Pendant ce temps, certains propriétaires de Mi A2 Lite ont rencontré quelques problèmes mineurs comme une durée de vie réduite de la batterie, qui, selon la société, peuvent être résolus avec une installation propre. D’autres ont signalé quelques bogues qui sont apparus après l’installation de la dernière version. Espérons que Xiaomi les abordera dans une prochaine version.