Le dernier avertissement de l’EPA sur les coronavirus concerne la chasse d’eau – .

L’Environmental Protection Agency supplie les Américains d’éviter de rincer les lingettes désinfectantes et autres types de produits de nettoyage avec des produits chimiques et des nettoyants pré-appliqués.

De telles lingettes ne se décomposent pas aussi facilement que le papier hygiénique et peuvent causer de graves problèmes dans le système d’égout et le processus de traitement des déchets.

L’EPA dit que les lingettes désinfectantes et autres produits similaires doivent être jetés à la poubelle plutôt que dans les toilettes.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que la menace du nouveau coronavirus se répandait à travers le monde, de nombreux acheteurs aux États-Unis ont commencé à stocker des fournitures de nettoyage. Les lingettes désinfectantes et désinfectantes figuraient en bonne place sur les listes de courses de nombreux Américains, et maintenant l’Environmental Protection Agency traite ces produits de la manière la plus malheureuse. Apparemment, les gens les ont jetés dans les toilettes.

L’EPA a récemment publié un bulletin priant les Américains de ne rincer que le papier hygiénique, ainsi que tout ce que votre corps pourrait avoir besoin de déposer dans la cuvette des toilettes et d’éviter de rincer des choses comme des lingettes désinfectantes. Ces lingettes, souligne l’EPA, ne sont pas faites pour être rincées et doivent plutôt être jetées à la poubelle après avoir été utilisées.

Il est compréhensible que les gens puissent être confus quant à l’endroit où se débarrasser des lingettes désinfectantes, car ils sont si similaires aux choses que nous vidons normalement. Cependant, le matériau est très différent de votre rouleau de papier toilette standard, et il ne se décompose pas de la même manière. Au lieu de cela, il traîne beaucoup plus longtemps et peut entraîner de graves obstructions et des sauvegardes dans le système d’égout.

«Le rinçage uniquement du papier hygiénique permet de garantir que les toilettes, la plomberie, les égouts et les fosses septiques continueront de fonctionner correctement pour gérer en toute sécurité les eaux usées de notre pays», indique le bulletin de l’EPA. «Bien que l’EPA encourage la désinfection de votre environnement pour empêcher la propagation du COVID-19, ne rincez jamais les lingettes désinfectantes ou autres articles non jetables. Ces étapes faciles garderont les surfaces désinfectées et les systèmes de gestion des eaux usées fonctionneront pour tous les Américains. »

Il y a évidemment beaucoup plus de lingettes désinfectantes utilisées dans le pays que d’habitude. Les gens jettent ces choses dans les toilettes depuis longtemps, mais alors que les systèmes d’égouts et les installations de traitement des déchets peuvent gérer la chasse d’eau occasionnelle, un afflux énorme de lingettes gênantes crée évidemment des problèmes. À une époque où tant de personnes travaillent à domicile et assainissent probablement tout ce qui est en vue, le problème a atteint un point où l’EPA a dû en dire quelque chose.

«La réparation de ces sauvegardes est coûteuse et prend du temps et des ressources pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion des eaux usées», explique le bulletin. «L’EPA remercie les services publics des eaux usées et leur main-d’œuvre pour leurs efforts courageux à un moment où les ressources peuvent être limitées. Il est essentiel de disposer de services d’assainissement pleinement opérationnels pour contenir le COVID-19 et protéger les Américains contre d’autres risques pour la santé publique. »

Source de l’image: Mint Images / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.