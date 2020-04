Le dernier «Oprah Talks COVID-19» étudie l’impact du coronavirus sur l’Amérique noire

Le dernier épisode de «Oprah Talks COVID-19» est maintenant disponible, dans lequel elle étudie l’impact du coronavirus sur l’Amérique noire.

Une bande-annonce rapide publiée sur YouTube était accompagnée de cette description:

Rejoignez Oprah pour une conversation urgente et nécessaire sur l’impact dévastateur de COVID-19 sur l’Amérique noire. Dans la spéciale, Oprah s’entretient avec Van Jones, hôte de . et PDG de Reform Alliance; Nikole Hannah-Jones, rédactrice du New York Times et fondatrice du projet 1619; Le maire de Chicago, Lori Lightfoot; et la Dre Aletha Maybank, directrice de l’équité en matière de santé à l’American Medical Association, avec des invités supplémentaires se joignant à leurs sites éloignés respectifs à travers le pays pour partager ce que les Américains doivent savoir sur la façon dont COVID-19 affecte certaines régions, comment nous pouvons soutenir ceux qui en ont le plus besoin et écoutent les expériences personnelles de ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Ensuite, Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar, donne une performance musicale réconfortante et inspirante.

L’épisode a été diffusé sur Oprah Winfrey Network hier soir à 23 h HE / HE et est maintenant disponible en streaming sur Apple TV +.

L’épisode est le dernier de la série d’Oprah sur la pandémie de coronavirus, qui a commencé en mars.

Dans «Oprah Talks COVID-19», Oprah Winfrey explore comment pouvons-nous traverser consciemment une crise tout en nous tenant à nous-mêmes et à notre humanité. Oprah a des conversations à distance avec des experts et des personnes confrontées à des défis pour fournir un aperçu, un sens et des conseils tangibles à l’esprit humain. La série propose des conversations opportunes sur la crise sanitaire mondiale, disponibles à regarder gratuitement sur Apple TV +, avec ou sans abonnement.

La série est unique sur Apple TV + non seulement pour son contenu mais aussi parce que, comme indiqué, elle est disponible à regarder gratuitement sur Apple TV + avec ou sans abonnement au service. Vous pouvez voir l’épisode ici.

