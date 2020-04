Le directeur d’Apple Music reprend les écouteurs Beats

Apple continue d’intégrer la marque Beats dans sa société, et sa dernière décision pourrait être l’une des plus percutantes à ce jour.

Dans un nouveau rapport de CNET, le président de longue date de Beats, Luke Wood, quitte Apple. Oliver Schusser, qui dirige Apple Music et International Content depuis deux ans, ajoutera la marque Beats à sa liste de responsabilités.

Dans une note adressée aux employés internes, Eddy Cue, vice-président directeur d’Apple pour les logiciels et services Internet, déclare que “si le moment de l’annonce n’est pas idéal”, cela avait été prévu depuis longtemps.

Cue a également pris le temps de dire qu’Apple reste “attaché à la marque Beats et à l’importance de maintenir fermement son rôle dans le portefeuille musical” et a également exprimé sa confiance en Schusser pour assumer son nouveau rôle.

“Depuis qu’il a commencé à travailler pour Apple Music il y a un peu plus d’un an, Apple Music a connu une croissance régulière sous la direction d’Oliver. Il est passionné par la musique et la marque Beats. Il est également passionné par la création d’une culture forte et collaborative avec son équipe.”