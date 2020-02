Le directeur d’Apple News + quitte l’entreprise après un début décevant

Apple News + continue de lutter pour attirer des abonnés payants et, en raison de ses performances médiocres depuis son lancement en 2018, a maintenant conduit l’un des principaux dirigeants du service à se retirer.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Liz Schimel, chef d’entreprise d’Apple News +, a démissionné après moins d’un an dans son rôle au sein de l’entreprise. Schimel avait rejoint Apple en 2018 après avoir été président des affaires internationales chez l’éditeur de magazine Conde Nast. Pendant son séjour dans l’entreprise, elle a supervisé les relations de News avec les éditeurs et les annonceurs.

L’une des personnes familières avec l’affaire, qui a demandé à ne pas être identifiée par Bloomberg, a déclaré qu’Apple cherche maintenant un nom notable de l’industrie de l’édition pour jouer le rôle que Schimel vient de quitter. Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter la question.

Préparez-vous à diffuser l’UFC 247 avec un abonnement ESPN +

Cette dernière décision continue de faire la lumière sur la lutte d’Apple pour obtenir un élan derrière son service d’abonnement aux actualités et aux magazines. Bien que la société ait signalé en janvier qu’Apple News était activement utilisé par plus de 100 millions de personnes aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, elle n’a pas révélé combien d’entre eux payaient des clients. Des rapports antérieurs ont montré que les éditeurs et les utilisateurs attendaient que le service trouve sa place.

Apple News a été lancée en 2015 en tant qu’application d’actualités par défaut sur chaque nouvel iPhone et iPad et a finalement fait son chemin vers le Mac. Après son acquisition de l’application de magazine populaire Texture, la société a lancé Apple News +, son service d’abonnement à l’application News qui permettait aux utilisateurs d’accéder à des centaines de magazines ainsi qu’à quelques journaux pour 9,99 $ par mois.