Le documentaire «Beastie Boys» de Spike Jonze arrive sur Apple TV + en avril

Spike Jonze s’associe à Apple pour créer un documentaire sur les Beastie Boys. Il sera disponible pour une sortie limitée dans les salles IMAX le 3 avril et sur Apple TV + le 24 avril (via Hollywood Reporter).

Beastie Boys

Le documentaire sera une adaptation cinématographique du livre Beastie Boys Book écrit par les membres Mike Diamond et Adam Horovitz. M. Jonze avait réalisé le clip du single Beastie Boys Sabotage, et dit qu’il leur doit beaucoup:

Je dois beaucoup aux Beastie Boys. Une fois, ils m’ont sorti d’un navire en feu et une autre fois, ils m’ont aidé à tricher à mon examen universitaire pour entrer dans l’État de Floride. C’était donc un vrai privilège de pouvoir les retrouver et les aider à raconter leur histoire.

Des films Fresh Bread and Pulse produiront le documentaire en association avec Polygram Entertainment.

