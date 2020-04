Le Dr Fauci dit que chaque État devrait se mettre à l’abri sur place – .

Le Dr Anthony Fauci est frustré que des ordres de séjour à domicile n’aient pas été émis dans tous les États des États-Unis.

Fauci, l’un des meilleurs experts en maladies infectieuses du pays et membre du groupe de travail de la Maison Blanche sur l’épidémie de coronavirus, dit que tout le monde devrait rester à la maison si possible.

De nombreux États ont refusé de délivrer de tels mandats, et nombre de ceux qui ne les ont pas appliqués de manière significative.

Le Dr Anthony Fauci – la seule (et peut-être la seule) personne que nous devrions tous écouter lors de la plupart des points de presse de la Maison Blanche – pense que la réponse de la nation au coronavirus a été inadéquate, et qu’en ce moment, chaque État devrait publier un abri – commande sur place. Comme le rapporte The Hill, Fauci, le principal expert en pandémie du pays, a déclaré à . qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi de tels ordres n’avaient pas déjà été déployés.

De nombreux États à travers le pays ont déjà pris des mesures pour pousser leurs résidents à rester chez eux autant que possible. Certains ont émis des ordonnances de «refuge sur place», exigeant que les gens restent chez eux à moins qu’ils ne voyagent pour de la nourriture ou des médicaments, ou qu’ils aient un travail jugé essentiel. Malheureusement, tous les États n’appliquent pas réellement ces nouvelles règles.

Plusieurs États ont décidé d’utiliser un langage différent pour leurs commandes d’abris sur place, comme «plus sûr à la maison», bien que l’idée soit la même. Là où de nombreux États ne parviennent pas, c’est en fait à appliquer leur mandat et à amener les gens à suivre les restrictions temporaires.

En tant que personne qui vit dans un État qui a récemment mis en œuvre une initiative «plus sûr à la maison», je peux vous dire que peu de choses ont changé. Presque tout le monde va toujours à son travail tous les jours, sans aucune restriction, et les employeurs sont apparemment autorisés à décider si leurs propres entreprises sont essentielles. Comme vous pouvez vous y attendre, à peu près chacun d’entre eux pense qu’ils devraient rester opérationnels.

Le Dr Fauci en a marre de l’approche paresseuse que le pays adopte pour lutter contre la menace virale et a exprimé ses sentiments en toute clarté lors d’un entretien avec Anderson Cooper de ..

“Je ne comprends pas pourquoi cela ne se produit pas”, a répondu Fauci à une question expliquant pourquoi les États n’obligent pas les gens à rester chez eux. “Si vous regardez ce qui se passe dans ce pays, je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous ne faisons pas cela. Nous devrions vraiment l’être. »

Malheureusement, une grande partie de la prise de décision entourant les blocages de coronavirus et les ordonnances de séjour à domicile a été considérée comme politiquement motivée. De nombreux législateurs républicains ont fait valoir que le pays devait rester «ouvert aux affaires» et que les dommages que les fermetures causeraient à l’économie l’emporteraient sur les avantages de garder les gens chez eux et de sauver un nombre incalculable de vies.

C’est un argument grossier et désordonné et il arrive à un moment où les États voient des dizaines de milliers de patients gravement malades et des milliers de décès. À ce stade, la priorité absolue devrait être de sauver des vies, et le Dr Fauci semble être d’accord avec ce sentiment.

