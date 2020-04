Le duo d’astronautes de la NASA revient sur une Terre très différente – .

Andrew Morgan et Jessica Meir de la NASA sont de retour sur Terre, ainsi que le Russe Oleg Skripochka après avoir quitté jeudi la Station spatiale internationale.

Le trio est revenu en toute sécurité sur Terre, mais maintenant une nouvelle période d’ajustement commence.

La pandémie de coronavirus empêchera les astronautes de célébrer avec des amis et la famille.

Les astronautes de la NASA Jessica Meir et Andrew Morgan sont maintenant de retour sur un terrain solide, avec l’un de leurs homologues russes, Oleg Skripochka de Roscosmos. Le trio a quitté la Station spatiale internationale jeudi soir et a atterri sur la Terre tôt le matin.

Normalement, ce serait une mission de retour d’équipage de routine, et les astronautes rentreraient bientôt chez eux dans les bras en attente de leur famille et de leurs amis. Malheureusement, ce n’est pas possible cette fois-ci, et la pandémie mondiale de coronavirus est à blâmer. La Terre que les astronautes ont quittée il y a plus de 200 jours n’est pas celle à laquelle ils sont retournés.

Andrew Morgan a rejoint la Station spatiale internationale en juillet 2019 et a participé aux expéditions 60-62 au cours de 272 jours dans l’espace. Jessica Meir est arrivée en septembre et a passé 205 jours au total dans l’espace. Les deux astronautes ont mené d’innombrables expériences et se sont aventurés à l’extérieur de la station spatiale pour de multiples sorties dans l’espace. Morgan a effectué sept sorties dans l’espace et Meir a participé à trois, qui étaient les premières sorties dans l’espace entièrement féminines de l’histoire.

L’équipage s’est posé au Kazakhstan, qui est généralement l’endroit où les membres d’équipage de l’ISS se retrouvent après avoir quitté la station spatiale. «Après les contrôles médicaux après l’atterrissage, l’équipage reviendra par hélicoptères russes dans la ville de récupération à Baïkonour, au Kazakhstan, où il se séparera», explique la NASA. «Morgan et Meir embarqueront à bord d’un avion de la NASA situé dans la ville adjacente de Kyzlorda, au Kazakhstan, pour un vol de retour vers Houston.»

Une fois de retour aux États-Unis, la tentation de revenir à un mode de vie normal sera probablement forte, mais les choses sont bien différentes maintenant qu’elles ne l’étaient il y a 200 jours. La distanciation sociale et les blocages à l’échelle de l’État signifient qu’il n’y a pas de grands rassemblements pour célébrer leur retour, et les astronautes devront suivre des directives strictes sur les interactions avec même leurs proches.

Dans une récente interview avec le trio, alors qu’ils étaient encore à bord de la station spatiale, Jessica Meir a noté que le plus grand défi pour elle à son retour sur Terre sera le manque de contact physique avec ses amis et sa famille.

«Je pense que pour moi, ce sera toujours agréable de revenir en arrière et de voir des endroits et des visages familiers», a expliqué Meir. «Il sera certainement très difficile de ne pas pouvoir faire de câlins à ma famille et à mes amis. C’est quelque chose, après être resté ici pendant sept mois, et étant le type de personne que je suis, ce sera difficile pour moi de le faire, mais je sais que cela fera partie du jeu pendant un certain temps. “

