Le fabricant de combinés Nokia lance un service mondial d’itinérance de données – .

Le fabricant de combinés Nokia HMD Global a discrètement annoncé un service mondial de données en itinérance appelé HMD Connect.

La carte SIM est livrée avec 1 Go de données bonus, après quoi vous payez les données dont vous avez besoin en itinérance jusqu’à 1 Go, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

Le service peut être géré à partir d’une application qui est déjà disponible sur le Play Store, mais n’inclut pas les minutes vocales ni les SMS réguliers.

HMD Global devrait désormais être un produit connu des fans d’Android, car c’est la société qui fabrique désormais des smartphones de marque Nokia. Il s’avère que l’entreprise a des plans plus ambitieux à l’esprit que la simple vente de téléphones, car elle a discrètement lancé un tout nouveau service qui bénéficiera aux voyageurs fréquents.

Appelé HMD Connect, le service est un service Internet mondial d’itinérance à la carte qui fonctionne dans plus de 120 pays. Le lancement n’aurait pas pu avoir lieu à un moment pire, cependant, car la «carte SIM sans tracas de données» n’est pas très utile dans un monde qui empêche actuellement tout voyage inutile. Les voyages entre l’Europe et les États-Unis sont interrompus pour le moment, et plusieurs pays ont institué leur propre interdiction de voyager pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

La pandémie de coronavirus sera finalement vaincue, à quel point les gens reprendront leur routine habituelle, y compris les voyageurs fréquents. C’est alors que le service HMD Connect sera utile.

Le kit de démarrage, que vous pouvez commander en ligne dès maintenant pour 19,95 € (21,35 $), comprend une carte SIM et 1 Go de données. Une fois ces données initiales épuisées, vous pourrez commander des données supplémentaires à partir de 9,95 € (10,65 $) pour 1 Go, puis 5 € (5,35 $) pour chaque gigaoctet supplémentaire de données. HMD dit que vous ne paierez que ce dont vous avez besoin et que vous pourrez tout gérer à partir de l’application Android ou du site Web HMD Connect.

Avant de commander, cependant, vous devez vérifier les petits caractères. Pour commencer, les données ne sont disponibles que par tranches de 14 jours. Bien que HMD indique que vous économiserez jusqu’à 70% sur l’itinérance et que vous n’aurez pas besoin d’acheter une carte SIM locale, vous devez savoir que les packages de données ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Il existe trois zones, les pays de la zone 1 obtenant 1 Go de données minimum par période et les pays de la zone 3 étant bloqués avec seulement 250 Mo de données. De plus, HMD ne spécifie pas quel type de connectivité vous obtenez pour le prix. Il mentionne une “couverture haut débit” sur le site Web, il s’agit donc probablement de la 4G LTE.

Enfin, ce sont des cartes SIM de données uniquement, ce qui signifie qu’elles ne prennent pas réellement en charge les appels vocaux. Bien qu’il existe de nombreuses applications de chat qui prennent en charge les appels et les appels vidéo réguliers, il y a un autre problème avec HMD Connect: vous aurez besoin d’un téléphone à double carte SIM pour l’utiliser afin que vous puissiez garder votre numéro de téléphone actif. Soit cela, soit préparez un deuxième appareil pour la carte HMD.

