Le fabricant de puces Apple TSMC affirme que la production n’a pas été affectée par le coronavirus

Le fabricant de puces Apple TSMC affirme que sa production n’est pas affectée par l’épidémie de coronavirus.

Tel que rapporté par DigiTimes:

De nombreuses entreprises informatiques basées à Taïwan ressentent la chaleur de l’épidémie de coronavirus qui retarde leur production de retour à la normale après le Nouvel An lunaire. Mais TSMC et UMC ont révélé que leurs usines en Chine fonctionnaient comme d’habitude. Malgré les révélations rassurantes des fonderies, de nombreux concepteurs de circuits intégrés taïwanais sont devenus prudents quant à leurs performances au premier trimestre 2020, certains réduisant déjà leurs prévisions de vente. Pour l’industrie des écrans, le verrouillage de Wuhan imposé par un virus peut avoir de graves conséquences, car la ville chinoise abrite plusieurs grandes fabriques de panneaux LCD et OLED de fabricants chinois.

TSMC et UMC affirment que la production en Chine reste normale: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et United Microelectronics (UMC) ont tous deux déclaré que la production dans leurs usines en Chine reste sur la bonne voie et n’a pas été affectée par l’épidémie de coronavirus.

Le rapport note que d’autres fabricants de la région, notamment Taiwan IC, sont devenus prudents vis-à-vis des commandes des clients, en particulier pour le marché chinois, avec une révision des prévisions de vente de 5 à 10% pour le premier trimestre 2020. Avec l’épidémie de coronavirus dans son et ne montrant aucun signe de relâchement, il est possible que les perturbations continuent de se multiplier.

Apple sera bien sûr encouragé d’apprendre que le fabricant de ses puces est en train de passer. Cependant, DigiTimes note que le verrouillage de Wuhan, où le virus serait originaire, pourrait avoir un impact mondial sur les expéditions de panneaux, car Wuhan est une base de production majeure pour plusieurs fabricants d’écrans.

La nouvelle vient du dos de rapports selon lesquels des perturbations pourraient s’étendre plus loin à la base de fabrication indienne d’Apple, car la région reste largement dépendante de la Chine pour les pièces.

