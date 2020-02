Le fait fou d’aujourd’hui, vous ne le croirez pas – ces roues Mac Pro à 400 $ ne se bloquent pas en place

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un nouveau Mac Pro et que vous devez le déplacer fréquemment, vous voudrez probablement certaines de ces roues à 400 $. Bien sûr, ils coûtent plus cher qu’ils ne le devraient, mais ils sont probablement massivement sur-conçus, non? Eh bien, peut-être qu’ils le sont, mais il semble y avoir une omission flagrante – ils ne se verrouillent pas en place.

Cette révélation plutôt étonnante survient après que YouTuber Marques “MKBHD” Brownlee ait consulté Twitter pour montrer à quel point un Mac Pro peut facilement se déplacer lorsqu’il est laissé à ses propres appareils. Et cela donne une certaine vision des picotements.

#protip n’obtient pas les roues si vous gardez cette chose sur votre bureau. Il n’y a pas de serrures. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC

– Marques Brownlee (@MKBHD) 26 février 2020

Bien qu’il puisse être très sensé de faire bouger les roues facilement – c’est pour cela qu’elles sont là, après tout – elles semblent bouger trop librement. Après tout, que se passe-t-il si votre Mac Pro est installé sur un bureau et que ce bureau n’est pas aussi à niveau que vous le pensiez?

Cela pourrait entraîner une chute de 50 000 $. Aie!